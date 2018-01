ADO-verdediger verkiest Willem II boven Sparta

Thomas Meissner vertrekt per direct op huurbasis bij ADO Den Haag. De Duitse centrale verdediger zal het seizoen gaan afmaken in Tilburg. Bij de equippe van Alfons Groenendijk kwam Meissner niet meer aan spelen toe waardoor hij mocht uitkijken naar andere clubs.

Willem II kan als de Duitser bevalt de 26-jarige gratis overnemen aan het eind van het seizoen. Zijn contract bij ADO Den Haag loopt deze zomer af, hij was bezig aan zijn tweede seizoen in Den Haag nadat hij in 2016 overkwam van MSV Duisburg. De lange centrale verdediger die tot 2014 in het tweede elftal van Borussia Dortmund speelde kwam in zijn eerste seizoen nog tot 28 competitiewedstrijden. Dit seizoen ging het minder en verloor Meissner de concurrentiestrijd van Tom Beugelsdijk en Nick Kuipers om een plekje in het centrum van de verdediging.

Willem II was niet de enige Eredivisie-club die geïnteresseerd was in de Duitser, ook Sparta probeerde de verdediger binnen te halen. Het mislukken van de transfer is een nieuwe klap voor Sparta-coach Dick Advocaat die eerder ook al de Turkse verdediger Yigithan Güveli van Fenerbahçe niet op huurbais kon verwelkomen. De speler liep namelijk nadat de transfer naar Sparta was afgehandeld een blessure op in een bekerduel met de Turkse ploeg.

Foto: Pro Shots