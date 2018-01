Ajax raakt Younes kwijt aan Napoli

Amin Younes maakt per direct de overstap van Ajax naar Napoli, hij tekent een contract voor 5,5 jaar in Napels. Naar verluidt ontvangen de Amsterdammers een bedrag van rond de vijf miljoen euro. De Duitse international kon ook naar andere Europese topcompetitiies.

Younes stond de afgelopen weken namelijk in de belangstelling van Real Betis en Swansea City. De vleugelspeler had nog een contract tot het einde van het seizoen. De 24-jarige vleugelflitser leek eerder vandaag pas aan het eind van het seizoen gratis over te stappen naar de koploper van de Serie A. Dat heeft Ajax dus kunnen voorkomen, in 2015 arriveerde Younes in Amsterdam voor 2,5 miljoen euro van Borussia Mönchengladbach.

In zijn eerste twee seizoenen wisselde hoogtepunten en dieptepunten elkaar af. In zijn eerste seizoen maakte de pingelaar indruk onder trainer Frank de Boer maar liep wel de titel mis. Afgelopen seizoen worstelde hij met zijn fitheid en vorm, in de Eredivisie kwam de Duitser niet altijd uit de verf. Daar stond wel tegenover dat het in Europees verband een stuk voortvarender ging. Onder Peter Bosz was hij basisspeler in het team dat de Europa League-finale wist te halen en scoorde onder andere tegen Schalke en Lyon. In de eerste seizoenshelft viel hij geblesseerd uit na een weinig succesvolle start van het seizoen. Amin Younes kwam in totaal 96 keer uit voor de Amsterdammers waarin hij zeventien keer het net liet bollen.