FC Groningen aanvaller tekent voor AZ

AZ heeft zijn gewenste aanvallende versterking binnen. Per direct maakt Oussama Idrissi de stap van FC Groningen naar de Alkmaarders. De technische buitenspeler, die beide flanken uit de voeten kan, tekent een contract tot de zomer van 2022.

Idrissi hoefde niet lang na te denken toen AZ eenmaal aanklopte. Tijdens zijn eerste dag in Alkmaar liet hij weten gelijk een goed gevoel te hebben. “Ik was na het eerste gesprek met AZ overtuigd dat ik naar deze club moest gaan. Als je kijkt zie je natuurlijk dat AZ veel hoger staat, dus dat is goed.” Idrissi voegde er aan toe dat het niveau van de spelersgroep en het trainingscomplex van de Alkmaarders een paar van de redenen waren die hem overtuigden. Hij zal gaan spelen met rugnummer 22.

Directeur voetbalzaken van AZ Max Huiberts is blij dat Idrissi zijn handtekening heeft gezet onder een contract voor 4,5 jaar. “Bij zijn vorige club én bij de nationale jeugdteams heeft hij aangetoond over scorend vermogen te beschikken.” Dit seizoen staat de teller tot nu toe op vijf goals in 15 wedstrijden. Ook scoorde hij in zes wedstrijden drie keer voor Jong Oranje.

