Russische back maakt transfer naar Vitesse

Vitesse-trainer Henk Fraser kan eindelijk een verdedigende versterking verwelkomen bij de selectie. De Arnhemmers hebben zich verzekerd van de diensten van Vyacheslav Karavaev die overkomt van Sparta Praag. De vleugelverdediger kan op beide flanken spelen en wordt morgen waarschijnlijk gepresenteerd meldt VI.

Vitesse kampte al een tijdje met problemen in de defensie. Linksback Alexander Büttner is niet welkom bij het eerste elftal en Arnold Kruiswijk is al een tijd uit de roulatie. Het is niet bekend hoeveel er wordt overgemaakt aan de Tsjechen. Karavaev komt uit de jeugdopleiding van CSKA Moskou daar wist hij niet door te breken waarna hij zijn heil zocht in Tsjechië. Waar hij eerst uitkwam voor Dukla Praag en Jablonec voordat hij in 2016 overstapte naar topclub Sparta Praag. Na een goed eerste seizoen waarin hij 27 in actie kwam staat de teller dit seizoen maar op drie, waardoor hij mocht vertrekken uit de Tsjechische hoofdstad.

Foto: Pro Shots