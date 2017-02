Manchester City en Atletico Madrid winnen doelpuntrijke wedstrijden

Monaco geeft voorsprong weg in Manchester

Atletico Madrid en Manchester City zijn er dinsdagavond in geslaagd een goede stap te zetten richting de volgende ronde van de Champions League. Na twee keer op achterstand te zijn gekomen wist Manchester City toch af te rekenen met Monaco. Atletico Madrid boekte een knappe uitoverwinning bij Bayer Leverkusen. Voetbalonline.nl blikt terug op de voetbalthrillers van dinsdagavond.

Manchester City – Monaco

Het publiek in het Etihad Stadium kreeg dinsdagavond een bijzonder doelpuntrijke wedstrijd te zien. Manchester City begon sterk aan de wedstrijd en kreeg een goede kans via Sergio Agüero. Maar de Argentijnse spits kon, na een goede voorzet van Raheem Sterling, keeper Subasic niet passeren. Niet veel later was het Sterling zelf die voor de 1-0 zorgde. Na een goede combinatie tussen Sané en Silva kwam de bal bij de Engelsman, die de bal simpel kon intikken. Monaco leek niet echt geschrokken van de tegentreffer. Vijf minuten later was het namelijk Falcao die met een kopbal zijn ploeg weer op gelijke hoogte bracht. Monaco wist voor rust zelfs op voorsprong te komen. De 18-jarige aanvaller Mbappé maakte, na een pass van Fabinho, koelbloedig de 1-2.

Na rust waren het de bezoekers die beter uit de startblokken kwamen. Na een vermeende overtreding op Falcao legde scheidsrechter Lahos de bal op de stip. Maar diezelfde Falcao kon het klusje niet klaren. Keeper Caballero kon de penalty eenvoudig keren. Zijn collega aan de andere kant had even later minder succes. Een simpel schot van Agüero bleek Danijel Subasic te machtig, 2-2. Maar ook deze keer wist Monaco sterk terug te komen. Het was opnieuw Falcao die het net wist te vinden. Na een sprintduel met Manchester City verdediger Stones, wist de spits via een briljante stift voor de 2-3 te zorgen. Twintig minuten voor tijd lukte het Manchester City opnieuw om op gelijke hoogte te komen. Uit een hoekschop van David Silva kon Agüero de 3-3 binnen schieten. In de 77e minuut bleek toch dat Manchester City aan het langste eind zou trekken. Het was namelijk Stones die uit wederom een hoekschop de 4-3 maakte. Monaco moest vlak voor tijd zelfs nog een vijfde treffer incasseren. Sané kon op aangeven van Agüero de 5-3 binnen schieten en voor de eindstand zorgen. Over drie weken is Stade Louis II het toneel voor het beslissende deel van het tweeluik.

Bayer Leverkusen – Atletico Madrid

Het affiche Bayer Leverkusen – Atletico Madrid stond twee jaar geleden ook al op het programma in de achtste finales van de Champions League. Toen der tijd moest er een strafschoppen reeks aan te pas komen om de winnaar te bepalen. Atletico Madrid bleek uiteindelijk de sterkste. Ook dinsdagavond was het een wedstrijd om van te smullen. Na een sterke openingsfase van Atletico, waren het Griezmann en Wendell (raakte de eigen paal) die bijna voor de 0-1 zorgde. Even later viel die 0-1 ook. Ñíguez wist met een mooi schot doelman Leno te verslaan. Nog binnen het halfuur verdubbelde Los Rojiblancos de voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Kevin Gameiro, kon Griezmann eenvoudig zijn vierde Champions League-treffer van het seizoen binnenschieten. Kevin Kampl kreeg nog een mogelijkheid om Leverkusen voor rust terug te brengen in de wedstrijd, maar de Sloveen wist doelman Miguel Moya niet te passeren. Atletico Madrid ging in de BayArena dus met een comfortabele 0-2 voorsprong rusten.

Echter duurde het in de tweede helft maar drie minuten totdat Leverkusen wel wist te scoren. Karim Bellarabi kon na een mooie pass van Kampl de aansluitingstreffer maken, 1-2. Gameiro wist in de 59e minuut de marge van twee weer te herstellen. De aanvaller werd net buiten het strafschopgebied gevloerd, maar scheidsrechter William Collum legde de bal op de stip. De Fransman wist dit buitenkansje te benutten en maakte 1-3. Het was verdediger Savic die ongelukkig voor de 2-3 zorgde. Doelman Moyà duwde de bal via de verdediger over de eigen doellijn. Javier Hernández leek nog voor de 3-3 te zorgen maar Felipe Luis wist de bal van de lijn te halen. Het was Fernando Torres die aan de andere kant de 2-4 binnen kopte. Dit was ook meteen de uitslag van de spectaculaire wedstrijd. Bayer Leverkusen krijgt op 15 maart de kans om de nederlaag recht te zetten.