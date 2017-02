Real Madrid en Barcelona in thuiswedstrijden tegen clubs uit rechterrijtje

Komende week staat er in La Liga een doordeweekse speelronde op het programma. Real Madrid en Barcelona hebben op papier een relatief eenvoudige tegenstander. Sevilla daar in tegen moet thuis afrekenen met Athletic Bilbao. Atletico Madrid moet, na de verliespartij van afgelopen weekend, de draad weer oppakken tegen Deportivo La Coruña. Tijd voor een korte vooruitblik op speelronde 25 van La Liga.

Dinsdag, 19.30 uur: Real Sociedad – Eibar

Real Sociedad – Eibar is een wedstrijd tussen twee subtoppers. De thuisclub strijd nog om een plek in de voorronde van de Champions League. Voor tegenstander Eibar lijkt een plek in de voorronde van de Europa League het hoogst haalbare.

Dinsdag, 21.30 uur: Malaga – Real Betis

Zowel Malaga als Real Betis kan met een winstpartij meer afstand nemen van de degradatiezone. Beide teams verloren afgelopen weekend. Malaga ging met 3-0 onderuit bij Eibar. Real Betis verloor in eigen huis met 1-2 van Sevilla.

Dinsdag, 21.30 uur: Valencia – Leganes

Valencia moet dit jaar genoegen nemen met een plek in de middenmoot. Leganes heeft daar in tegen wel nog iets om voor te strijden. De club is namelijk nog lang niet zeker van handhaving. Afgelopen weekend deed de promovendus goede zaken door met 4-0 te winnen van concurrent Deportivo La Coruña.

Woensdag, 19.30 uur: Barcelona – Sporting Gijón

Barcelona – Sporting Gijón is een wedstrijd tussen een titelkandidaat en een degradatiekandidaat. Barcelona staat, met een wedstrijd meer, één punt achter koploper Real Madrid. Sporting Gijón moet daar in tegen alle zeilen bijzetten om degradatie te voorkomen.

Woensdag, 19.30 uur: Osasuna – Villarreal

Hekkensluiter Osasuna ontvangt nummer zes Villarreal. Voor Osasuna lijkt het seizoen al gespeeld. De nummer twintig staat met tien punten stijf onderaan. Villarreal strijd nog steeds om een Europees ticket. Plaatsing voor de Champions League wordt een moeilijk verhaal, maar de Europa League behoort zeker nog tot de mogelijkheden.

Woensdag, 21.30 uur: Celta de Vigo – Espanyol

Nummer negen Celta de Vigo ontvang nummer tien Espanyol. Beide clubs maken nog kans om zich te plaatsen voor de voorronde van de Europa League. De middenmoot staat namelijk dicht op elkaar. Het gat tussen nummer zes Villarreal en nummer elf Alavés bedraagt maar zes punten.

Woensdag, 21.30 uur: Granada – Alavés

Granada strijd dit seizoen tegen degradatie. De club wist zijn laatste twee thuiswedstrijden te winnen, maar staat nog steeds op de negentiende plek. Promovendus Alavés is daar in tegen wel aan een goed seizoen bezig. De club staat met een elfde plek knap in de middenmoot.

Woensdag, 21.30 uur: Real Madrid – Las Palmas

De ‘Koninklijke’ spelen woensdagavond een thuiswedstrijd tegen Las Palmas. Na een 2-0 achterstand wist de club afgelopen weekend toch nog te winnen van Villarreal, 2-3. Las Palmas verloor zijn laatste vier wedstrijden en lijkt genoegen te moeten nemen met een plek in de middenmoot.

Donderdag, 20.45 uur: Deportivo La Coruña – Atletico Madrid

Atletico Madrid gaat donderdagavond op bezoek bij Deportivo La Coruña. De club van trainer Diego Simeone verloor afgelopen weekend met 1-2 van Barcelona. Hierdoor groeide het gat met nummer drie Sevilla tot zeven punten. Tegenstander Deportivo La Coruña wist slechts drie punten te halen uit de laatste zeven wedstrijden. De club staat met negentien punten, twee punten boven de degradatiestreep.

Donderdag, 21.30 uur: Sevilla – Atletic Bilbao

Nummer drie Sevilla ontvangt nummer acht Atletic Bilbao. Sevilla maakt nog steeds kans op het kampioenschap. Atletic Bilbao strijd daar in tegen voor Europa League. Het verschil met plek zes, dat recht geeft op een plek in de voorronde van de Europa League, is maar één punt.