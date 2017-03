Voorbeschouwing Champions League: Napoli moet thuis stunten tegen Real Madrid

Barcelona – Paris Saint Germain lijkt slechts een formaliteit

Vanavond en morgenavond staan er weer twee achtste finales van de Champions League op het programma. Real Madrid reist af naar Italië waar Napoli de tegenstander is. De andere wedstrijd van vanavond is Arsenal thuis tegen Bayern München. Morgenavond staat een wedstrijd in Camp Nou op het programma, namelijk Barcelona – Paris Saint Germain. Ook ontvangt Borussia Dortmund morgen het Portugese Benfica. Lees hier een voorbeschouwing op de wedstrijden.

Arsenal – Bayern München

Bayern München heeft de kwartfinale binnen handbereik. De club van Trainer Carlo Ancelotti won in eigen huis met 5-1 van Arsenal. Via doelpunten van Robben, Lewandowski, Müller en tweemaal Alcantara liep de club over de ‘Gunners’ heen. De enige die een uitdoelpunt wist te maken was Sanchez. Bayern München reist af zonder de geblesseerde Boateng, die nog steeds kampt met een schouderblessure.

Napoli – Real Madrid

In de wedstrijd Napoli – Real Madrid hebben de ‘Koninklijke’ de beste papieren om door te gaan. In eigen huis werd namelijk al met 3-1 gewonnen. Insigne bracht de bezoekers verrassend op een 0-1 voorsprong. Maar Benzema bracht Real Madrid weer op gelijke hoogte. Na rust wisten Kroos en Casemiro het net te vinden en de eindstand op 3-1 te bepalen. Real Madrid mist verdediger Varane die wegens een blessure niet kan spelen.

Barcelona – Paris Saint Germain

Drie weken geleden wist Paris Saint Germain met 4-0 te winnen van Barcelona. Di Maria en Draxler schoten Paris Saint Germain naar een comfortabele 2-0 ruststand. Na rust wist Di Maria opnieuw te scoren en voor de 3-0 te tekenen. Spits Cavani wist ook zijn doelpuntje mee te pakken en maakte de 4-0. Barcelona heeft dus een wonder nodig om door te gaan.

Borussia Dortmund – Benfica

Borussia Dortmund moet in eigen huis hard aan de bak tegen Benfica. De club van trainer Thomas Tuchel verloor in Lissabon met 1-0. Mitroglou maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Aubameyang kreeg echter nog een buitenkansje om een uitdoelpunt te maken, maar de Gabonese spits wist niet te scoren vanaf elf meter. Borussia Dortmund moet de klus klaren zonder Götze, die nog steeds kampt met een blessure.