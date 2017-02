Voorbeschouwing Champions League: Atletico Madrid op bezoek bij Bayer Leverkusen

Manchester City ontvangt de koploper van Ligue 1

Net als vorige week zijn er ook deze week vier wedstrijden in de Champions League. Atletico Madrid hervat vanavond de Champions League op bezoek bij Bayer Leverkusen. De andere wedstrijd die vanavond wordt gespeeld, is Manchester City tegen Monaco. Woensdagavond is het FC Porto thuis tegen Juventus. Op hetzelfde moment begint ook de wedstrijd Sevilla – Leicester City. Lees hier een voorbeschouwing op de wedstrijden.

Bayer Leverkusen – Atletico Madrid

Atletico Madrid wacht vanavond een lastige wedstrijd op bezoek bij Bayer Leverkusen. Leverkusen, dat in de groepsfase eindigde achter Monaco, kan niet beschikken over Tah en Calhanoglu. Atletico Madrid heeft meer afwezigen. Tiago, Juanfran, Godin, Fernandez en Barragan zullen noodgedwongen moeten toekijken. Atletico Madrid won daar in tegen wel de poule. In de poule met Bayern München, FK Rostov en PSV eindigde Atletico Madrid met vijftien punten bovenaan.

Manchester City – Monaco

Manchester City speelt vanavond een thuiswedstrijd tegen Monaco, de koploper van de Ligue 1. De Engelse club eindigde in poule C op de tweede plek achter Barcelona. Monaco wist de zware poule met Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur en CSKA Moskou te winnen. Een tegenslag voor Manchester City is, dat ze het moeten doen zonder Gabriel Jesus. De club moet de revelatie voorlopig missen wegens een gebroken middenvoetsbeentje.

FC Porto – Juventus

FC Porto krijgt het Italiaanse Juventus op bezoek. De Portugese club beschikt over een geheel fitte selectie. Daar in tegen moet Juventus het doen zonder de verdedigers Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli. Porto wist in de groepsfase te eindigen boven FC Kopenhagen en Club Brugge, maar onder Leicester City. Juventus wist in de poule ongeslagen te blijven. In 2001 stond de wedstrijd ook al eens op het programma in de Champions League. Toen wisten beide teams niet te scoren, het bleef 0-0.

Sevilla – Leicester City

Omdat Sevilla als tweede eindigde in poule H krijgen ze de winnaar van poule G op bezoek, Leicester City. De Engelse club won de poule met dertien punten uit zes wedstrijden. In de Champions League gaat het dus beduidend beter dan in de Premier League. Daar wist de club van Claudio Ranieri al zes wedstrijden niet meer te winnen. Thuisclub Sevilla doet het in de competitie een stuk beter. Momenteel nemen ze een derde plek in achter Real Madrid en Barcelona.

Returns

14 maart 2017: Juventus – FC Porto

14 maar 2017: Leicester City – Sevilla

15 maart 2017: Atletico Madrid – Bayer Leverkusen

15 maart 2017: Monaco – Manchester City