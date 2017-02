Welke Nederlanders maken dit seizoen nog kans op een internationale prijs?

Komende week staan er, net als vorige week, weer genoeg internationale wedstrijden op het programma. Dat het dit seizoen met de Nederlandse clubs minder goed gaat dan gehoopt, mag duidelijk zijn. Er zijn echter nog genoeg Nederlanders die kans maken op een internationale prijs. Niet alleen de Nederlandse spelers van Ajax en AZ, maar ook landgenoten die actief zijn in het buitenland.

In de Champions League zijn de Nederlanders minder vertegenwoordigd dan in de Europa League. De Nederlandse hoop is bij het miljoenenbal gevestigd op Bayern München aanvaller Arjen Robben en Barcelona keeper Jasper Cillessen. In de Europa League zijn er meer wedstrijden met Nederlandse inbreng. Zo strijden onder meer Robin van Persie, Daley Blind, Kevin Strootman en Klaas Jan Huntelaar nog om de Europese beker. Naast spelers zijn er ook nog twee Nederlandse trainers actief in de Europa League, namelijk Dick Advocaat bij Fenerbahçe en Albert Stuivenberg bij Racing Genk.

Nederlanders in de Champions League en Europa League bij buitenlandse clubs:

Champions League:

Barcelona – Jasper Cillessen

Bayern München – Arjen Robben

Europa League:

Anderlecht – Bram Nuytinck

AS Roma – Kevin Strootman

Besiktas – Ryan Babel

Fenerbahçe – Dick Advocaat (trainer), Gregory van der Wiel, Jeremain Lens & Robin van Persie

Ludogorets – Jody Lukoki & Virgil Misidjan

Manchester United – Daley Blind

Osmanlispor – Adam Maher

PAOK Saloniki – Diego Biseswar

Racing Genk – Albert Stuivenberg (trainer), Jean-Paul Boëtius & Sandy Walsh

Schalke 04 – Klaas Jan Huntelaar

Tottenham Hotspur – Vincent Janssen & Michel Vorm