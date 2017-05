29 mei, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 29 mei en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

ADO Den Haag bereikt Europees voetbal

Vandaag zes jaar geleden streden FC Groningen en ADO Den Haag tegen elkaar in de finale van de Play-offs voor Europees voetbal. De heenwedstrijd, drie dagen eerder, won ADO Den Haag met 5-1 en dus leek de return slechts een formaliteit. Echter liep de wedstrijd anders dan de meeste mensen hadden verwacht. Want opnieuw stond het na 90 minuten 5-1, maar dit keer voor ADO Den Haag. Na een zenuwslopende strafschoppenreeks was het toch ADO Den Haag die zich plaatste voor Europees voetbal.

Andrey Arshavin

Andrey Arshavin viert vandaag zijn 36ste verjaardag. De Rus begon zijn profcarrière bij Zenit Sint-Petersburg en vertrok begin 2009 naar Arsenal. Daar wist Arshavin nooit echt te overtuigen en werd in het seizoen 2011-2012 een aantal maanden verhuurd aan zijn oude club Zenit Sint-Petersburg. In juli 2013 verliet hij Arsenal definitief en ging, voor de derde keer in zijn carrière, spelen bij Zenit Sint-Petersburg. Via Koeban Krasnodar kwam hij terecht bij zijn huidige club Kairat Almaty.

Feyenoord wint UEFA Cup

Op 29 mei 1974 stond de finale van de UEFA Cup op het programma. De heenwedstrijd in Londen eindigde in een 2-2 gelijkspel en Feyenoord kreeg dus de kans om het in De Kuip af te maken. Via doelpunten van Wim Rijsbergen en Peter Ressel won Feyenoord in De Kuip met 2-0. Door de overwinning werd Feyenoord de eerste Nederlandse club die de UEFA Cup won.

Heizeldrama

Op 29 mei 1985 vond het Heizeldrama plaats in het Heizelstadion in Brussel. Voor de Europacup I finale tussen het Engelse Liverpool en Italiaanse Juventus braken rellen uit. Daarbij kwamen 39 mensen om het leven en raakten er ongeveer 400 gewond. Het Heizeldrama is tot op heden een van de grootste rampen in de voetbalgeschiedenis.

Sepp Blatter wordt herkozen

Vandaag twee jaar geleden werd Sepp Blatter herkozen als president van wereldvoetbalbond FIFA. Hij werd met een ruime meerderheid verkozen boven zijn enige uitdager Prins Ali bin Al-Hussein uit Jordanië. Een paar dagen later besloot hij om op te stappen.

