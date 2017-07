De laatste tien: Duurste inkomende transfers van de Serie A per seizoen

Ook de clubs uit de Serie A hebben deze zomer grote bedragen neergelegd voor spelers. Tot nu toe spant AC Milan de kroon door Leonardo Bonucci voor 42 miljoen euro over te nemen van Juventus. Maar wat waren afgelopen seizoenen de duurste inkomende transfers van de Serie A? Dat lees je hieronder.

Ronaldinho (2008-2009)

juli 2008 verruilde Ronaldinho de Primera División voor de Serie A. De Braziliaan maakte voor 25 miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar AC Milan.

Diego (2009-2010)

Een seizoen later was het opnieuw een Braziliaan die voor het grootste bedrag een transfer maakte naar een Serie A club. Diego verkaste voor 27 miljoen euro van Werder Bremen naar Juventus.

Andrea Ranocchia (2010-2011)

In het seizoen 2010-2011 ging het om een binnenlandse transfer. Internazionale betaalde 18,5 miljoen euro aan Genoa CFC om Andrea Ranocchia over te nemen.

Zlatan Ibrahimović (2011-2012)

Net als Ronaldinho maakte ook Zlatan Ibrahimović de overstap van FC Barcelona naar AC Milan. Voor de Zweed betaalde de club uit Milaan 24 miljoen euro.

Mario Balotelli (2012-2013)

De Italiaan Mario Balotelli stapte in januari 2013 over van Manchester City naar AC Milan. Met de transfer van de aanvaller was een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid.

Gonzalo Higuaín (2013-2014)

In het seizoen 2013-2014 ging Gonzalo Higuaín voor 39 miljoen euro naar SSC Napoli. De aanvaller werd overgenomen van Real Madrid.

Juan Iturbe (2014-2015)

Juan Iturbe wisselde in het seizoen 2014-2015 van club. De aanvaller ging voor 24,5 miljoen euro van Hellas Verona naar AS Roma.

Paulo Dybala (2015-2016)

In juli 2015 trok Juventus de Argentijn Paulo Dybala aan. De club uit Turijn moest voor de speler 40 miljoen euro overmaken aan US Palermo.

Gonzalo Higuaín (2016-2017)

Gonzalo Higuaín maakte in juli 2016 de overstap van SSC Napoli naar Juventus. De Oude Dame had 90 miljoen euro over voor de aanvaller.

Leonardo Bonucci (2017-2018)

Leonardo Bonucci is tot nu toe degene waar een Serie A club het meeste voor over had. AC Milan nam de Italiaan voor 42 miljoen euro over van Juventus.

Foto: Pro Shots