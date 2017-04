De laatste tien: Winnaars van de Champions League

Komende week staan de returns van de kwartfinales van de Champions League op het programma. De acht overgebleven teams zullen dan proberen om de halve finale te bereiken met natuurlijk als einddoel het winnen van de Champions League. Welke clubs wisten afgelopen jaren ook alweer het miljoenenbal te winnen? Voetbalonline.nl blikt terug op de laatste tien Champions League-finales en de winnaars daarvan.

AC Milan (2006-2007)

Op 23 mei 2007 won AC Milan de Champions League door Liverpool in de finale met 2-1 te verslaan. Filippo Inzaghi bracht de Italiaanse club vlak voor rust op een 1-0 voorsprong. In de 82e minuut wist Inzaghi opnieuw het net te vinden en de wedstrijd te beslissen door de 2-0 te maken. Vlak voor tijd maakte Dirk Kuijt de 2-1. Omdat dit ook de eindstand was, won AC Milan de Champions League.

Manchester United (2007-2008)

Een jaar later won Manchester United de Champions League door Chelsea in de finale te verslaan. Cristiano Ronaldo kopte Manchester United in de 26e minuut op een 1-0 voorsprong. Via een treffer van Frank Lampard kwam Chelsea weer op gelijke hoogte, 1-1. Uiteindelijk moesten strafschoppen uitkomst bieden. Manchester United won de strafschoppenserie met 6-5.

FC Barcelona (2008-2009)

Op 27 mei 2009 won FC Barcelona de Champions League. De Spaanse club wist in de finale af te rekenen met Manchester United. Samuel Eto’o zette FC Barcelona in de tiende minuut op 1-0. Twintig minuten voor tijd besliste Lionel Messi de wedstrijd door de 2-0 binnen te koppen.

Internazionale (2009-2010)

In 2010 bleek Internazionale de sterkste in het miljoenenbal. Via twee doelpunten van Diego Milito wist de Italiaanse club de finale met 0-2 te winnen van Bayern München.

FC Barcelona (2010-2011)

Op 28 mei 2011 wist FC Barcelona voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de Champions League te winnen. In de finale wist de club Manchester United met 3-1 te verslaan. Pedro zette de FC Barcelona in de 27e minuut op 1-0. Zeven minuten later trok Wayne Rooney de stand weer gelijk. Via doelpunten van Lionel Messi en David Villa won FC Barcelona de finale met 3-1.

Chelsea (2011-2012)

Een jaar later won Chelsea de Champions League. De club was in de finale te sterk voor Bayern München. Door een doelpunt van Thomas Müller kwam de Duitse club op 1-0. Vlak voor tijd kopte Didier Drogba de 1-1 binnen. In de verlenging verzuimde Robben de 2-1 te maken door een strafschop te missen. Uiteindelijk won Chelsea de strafschoppenserie met 3-4.

Bayern München (2012-2013)

In 2013 wist Bayern München wel de Champions League te winnen. Borussia Dortmund werd in de finale namelijk met 1-2 verslagen. Mario Mandžukić zette Bayern München na een uur spelen op 0-1. İlkay Gündoğan wist, door een strafschop te benutten, Borussia Dortmund weer op gelijke hoogte te zetten. Vlak voor tijd maakte Arjen Robben het winnende doelpunt.

Real Madrid (2013-2014)

In de finale op 24 mei 2014 bleek Real Madrid de sterkste te zijn. Door een doelpunt van Diego Godín leek het er lang op dat Atlético Madrid de finale ging winnen, maar in de 93e kopte Sergio Ramos de 1-1 binnen. Via doelpunten van Gareth Bale, Marcelo en Cristiano Ronaldo liep Real Madrid in de verlenging uit naar een 4-1 overwinning.

FC Barcelona (2014-2015)

Een jaar later won FC Barcelona de finale ten koste van Juventus. Na vier minuten zette Ivan Rakitić de 0-1 op het scorebord. Álvaro Morata wist in de 55e minuut de gelijkmaker binnen te schieten. Via doelpunten van Luis Suárez en Neymar won FC Barcelona de finale met 1-3.

Real Madrid (2015-2016)

Vorig jaar won voor het derde jaar op rij een Spaanse club de Champions League. Real Madrid wist in de finale namelijk af te rekenen met Atlético Madrid. Sergio Ramos zette ‘De Koninklijke’ in de vijftiende minuut op een 1-0 voorsprong. Elf minuten voor tijd maakte Yannick Carrasco de gelijkmaker. Uiteindelijk won Real Madrid de strafschoppenserie met 5-3.

Foto: Pro Shots