Eén van de belangrijkste inkomsten van een voetbalclub is natuurlijk de shirtsponsor. Maar het is ook gelijk de uitstraling van de club. Er wordt vaak maanden over onderhandeld en supporters proberen er de vinger achter te krijgen wie het is. Maar de komende jaren komt er een nieuwe branche bij op de shirts van de Eredivisie clubs: de gokmarkt.

Engeland 50% casino en sportsbook

De online kansspelenmarkt heeft schijnbaar diepe zakken anders krijg je het niet voor elkaar om op de helft van de shirts in de Premier League te staan. De echte topclubs hebben grote namen op de shirt en krijgen daar een vermogen voor. Zo ontvangt Manchester United 53 miljoen pond per jaar tot 2021. Chelsea staat op plek 2 met 40 miljoen pond en heeft daarvoor ook de naam van het stadion veranderd. Heb jij inmiddels ook banden van Yokohama onder je auto liggen? Wij ook niet.

Maar als we de top en subtop verlaten zien wij steeds meer online casino en sportsbetting sites op de shirts. West Ham United en Stoke City hebben met BetWay en Bet365 nog relatief bekende namen op de shirst. Maar iemand ooit gehoord van SportPesa (Hull City) of UK-K8.com (West Bromwich Albion)? Die komen uit respectievelijk Kenia en ergens uit Azië. In totaal staat er bij 10 clubs een in de Premier League een casino of sportsbook op het shirt.

Waarom nog niet in Nederland?

In Nederland zijn wij al een jaar of 8 bezig om online kansspelen te reguleren. Een jaar of 10 geleden werd online poker erg populair en men vond dat daar regels voor moesten komen om de spelers te beschermen tegen malafide aanbieders op de markt. Sinds 2 jaar is het voorstel voor 95% af en heeft men aanbieders afgeraden om het nog actief aan te bieden op de Nederlandse markt. Wie nog reclame maakt komt niet in aanmerking voor een vergunning. En shirtsponsoring is ook reclame maken natuurlijk. De verwachting is dat de wet Kansspelen op Afstand in 2017 door beide kamers gaat en dan eind van het jaar of begin 2018 van kracht is. Dat is het moment waarop aanbieders vergunningen kunnen aanvragen en reclame maken. In landen als België, Spanje, Frankrijk, Italië en Engeland is de markt allang gereguleerd, Nederland loopt een jaar of 5 achter de feiten aan en worden nu door de EU op de huid gezeten om de wetgeving nu eindelijk door te voeren.

PSV is klaar voor een kansspelaanbieder

Algemeen Directeur van PSV Toon Gerbrands laat zich regelmatig uit over de trage voortgang van de wetgeving. Het kost de Nederlandse sport karrevrachten met geld en daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Twee jaar geleden legde PSV al de basis om een sponsor ruimte te geven in het stadion. Er werd samen met Ziggo een supersnelle internetverbinding aangelegd in het stadion. Bezoekers kunnen dan voor en tijdens de wedstrijd een gokje wagen. Afgelopen zomer verwelkomde PSV Energiedirect.nl als opvolger van Philips op het shirt. In het contract is opgenomen dat PSV eenzijdig na 1,5 jaar van de verbintenis af kan. Niet toevallig per 1 januari 2018, het moment waarop de kansspelwetgeving in zou moeten/kunnen gaan. Maar ook op de achterkant van het shirt is nog ruimte voor een sponsor.

Grotere namen op Nederlandse shirts

De markt in Nederland is klein natuurlijk en de uitstraling rijkt niet zover als die van de Premier League. Kleinere merken zullen dus waarschijnlijk niet direct instappen, maar eerder de bekendere aanbieders. Denk hierbij aan Unibet natuurlijk, maar ook William Hill, BWIN en PokerStars zullen waarschijnlijk een vergunning aanvragen.

Het zal een financiële impuls zijn voor de Eredivisie, maar ook voor andere sporten die sponsoring kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het schaatsen of het wielrennen. De sport kan wel extra geld gebruiken de komende jaren.