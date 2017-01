Je eigen voetbalkleding ontwerpen

Voor vele voetballiefhebbers is je eigen gepersonaliseerde voetbalkleding ontwerpen een kinderdroom. Vroeger was dit voorrecht alleen weggelegd voor professionele ontwerpers. Zo ontwierp de Belgische modeontwerper Dirk Bikkembergs ontzettend modebewuste shirts voor zijn voetbalclub FC Fossombrone. Gelukkig zijn de tijden veranderd, en kan je tegenwoordig heel eenvoudig zelf voetbalkleding ontwerpen die aan al je dromen voldoet.

Gemakkelijk en betaalbaar

Voetbalshirts zelf maken kan tegenwoordig heel gemakkelijk online, waardoor je niet eens je huis hoeft te verlaten. Met enkele klikken van je muis heb je al de mooiste shirts ontworpen waarmee jij en je ploeggenoten er beter uitzien dan zelfs Barcelona en Manchester United. Bovendien is dit allemaal uiterst betaalbaar en hoef je niet over het budget van deze voetbalclubs te beschikken om zelf je voetbalkleding te ontwerpen.

Niet alleen voetbal

Je kleding ontwerpen en bedrukken is niet alleen weggelegd voor voetballers, maar ook onder meer tennissers, hockeyspelers en hardlopers kunnen hun uitrusting volledig naar hun eigen wensen ontwerpen. Wie weet valt je ontwerp wel zo in de smaak, dat je de nieuwe Sergio Tacchini wordt!

Hoogste kwaliteit

Op het internet zijn er heel wat sites te vinden die dergelijke service aanbieden. Let echter goed op en kies niet voor de eerste de beste website. Kies liever voor gevestigde namen zoals Digitransfer. Ook het bedrukken gebeurt met de beste inkt, zodat deze niet na een paar wasbeurten afslijt. Zo blijven je prachtige shirts er als nieuw uitzien! Bovendien loop je hierdoor niet langer het risico in dezelfde shirts te spelen als je tegenstander. Het is de uitgelezen kans om uniek te zijn.

Ook geschikt voor andere activiteiten

De minder sportieve voetbalfans kunnen ook altijd zelf voetbalshirts ontwerpen voor bijvoorbeeld een vrijgezellenweekend. Een voetbalweekendje Newcastle is hiervoor een geweldig idee. Een gemeenschappelijk shirt creëert een uniek gevoel van saamhorigheid en is de kers op de taart. Zorg er wel voor dat je shirt in de kleuren van de thuisploeg is, want je wil niet in een shirtje dat lijkt op dat van Arsenal naar een wedstrijd van Chelsea gaan.

Als voetbalfan hoef je dus niet langer je shirts enkel op FIFA of Pro Evolution Soccer te ontwerpen en zien, maar kan je er zelf in rondlopen ook! Het is gemakkelijk en goedkoop en brengt je nog iets dichter bij het gevoel een professionele voetballer te zijn. Door in je zelf ontworpen voetbalkleding te spelen, lijkt zelfs het kleinste voetbalstadion op Camp Nou of Old Trafford. En anders kan je het altijd gebruiken om deze voetbaltempels met je vrienden te bezoeken!