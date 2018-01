Feyenoord legt FC Utrecht-speler vast voor volgend seizoen

Verwoede pogingen van FC Utrecht ten spijt, het is er niet in geslaagd om Yassin Ayoub te overtuigen bij te tekenen. Volgend seizoen zal de Marokkaanse-Nederlander zijn kunsten laten zien in de Kuip. De 23-jarige middenvelder stapt transfervrij over naar Feyenoord en tekent een contract voor vier jaar in de havenstad. Het nieuws is zowel door Feyenoord als FC Utrecht bevestigd.

Daarmee komt een lang gekoesterde wens van de linksbenige vrije trappenspecialist uit. Hij wou al eerder uit de Domstad vertrekken maar FC Utrecht weigerde Ayoub te laten gaan. Nu zijn contract afloopt is hij vrij om eindelijk de stap te maken. Toch blijft zijn focus het komend half jaar nog gewoon bij FC Utrecht. “Afgelopen seizoen namen enkele teamgenoten afscheid met het bereiken van Europees voetbal. Dat is waar ik ook voor ga.” Martin van Geel de technisch directeur van Feyenoord is zeer onder de indruk van de kwaliteiten van Ayoub. Ook de het feit dat de middenvelder al jaren een vaste waarde is bij FC Utrecht speelde daar in mee. “Yassin heeft ondanks zijn jonge leeftijd van 23 jaar al flink wat ervaring in de Eredivisie” meldde van Geel op de site van Feyenoord.

Foto: Pro Shots