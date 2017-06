Held van de dag: Luis Suárez

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we de Uruguayaanse aanvaller Luis Suárez.

Op 2 juli 2010 stonden Uruguay en Ghana tegenover elkaar in de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika. Vlak voor rust kwam Ghana op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Sulley Muntari. Na rust wist Diego Forlán, door een vrije trap te benutten, de stand weer gelijk te trekken. Omdat beide landen in de reguliere tijd geen succes meer hadden in de afronding, volgde een verlening. In de laatste minuut van de verlening leek het erop dat Dominic Adiyiah zijn land naar de halve finale kopte, maar Luis Suárez stond op de lijn en sloeg de bal met zijn hand uit het doel. De Uruguayaanse aanvaller kreeg een rode kaart en de strafschop die volgde werd gemist door Asamoah Gyan. Uiteindelijk bleek Uruguay de sterkste in de strafschoppenreeks en bereikte de halve finale.

In de halve finale bleek Nederland met 2-3 te sterk voor Uruguay. Ook de wedstrijd voor de derde plek werd verloren door het Zuid-Amerikaanse land. Duitsland won namelijk met 2-3, waardoor Uruguay het moest doen met een vierde plek.

Bekijk hieronder een samenvatting van de historische wedstrijd:

Foto: Pro Shots