Held van de dag: Tim Krul

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we Oranje-international Tim Krul.

Op 05 juli 2014 speelde Nederland in de kwartfinale van het WK tegen Costa Rica. Door twee strafschoppen te stoppen werd Tim Krul de held van de dag. Nadat na 90 minuten een 0-0 stand op het scorebord stond, werd het verlenging. Ook in de verlening werd er niet gescoord en dus moest de strafschoppenserie de winnaar moest bepalen. Bondscoach Louis van Gaal koos ervoor om in de 120e minuut Jasper Cillessen te vervangen voor Tim Krul. Voor het eerst op een WK werd er een doelman vlak voor de strafschoppenserie gewisseld. Een geniale zet, zo bleek achteraf. Tim Krul stopte namelijk de strafschoppen van Bryan Ruiz en Michael Umaña. Door het stoppen van de strafschoppen zorgde de doelman ervoor dat Nederland doorging naar de halve finale.

Ook in de halve finale tegen Argentinië moesten strafschoppen uitkomst bieden. Louis van Gaal gaf na afloop van de verloren halve finale tegen Argentinië toe dat hij had overwogen om opnieuw Tim Krul in te brengen voor de strafschoppenserie. Zover kwam het echter niet omdat Nederland al drie keer had gewisseld. Met Jasper Cillessen op doel verloor Nederland de strafschoppenserie met 2-4.

Bekijk hieronder een verslag van de historische wedstrijd:

