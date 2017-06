Held van de dag: Troy Deeney

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we

Watford-aanvaller Troy Deeney.

Op 09 mei 2013 streden Leicester City en Watford voor een plek in de finale van de Play-offs die moest leiden tot promotie naar de Premier League. De wedstrijd in Leicester eindigde, dankzij een doelpunt van David Nugent, in 1-0 voor de thuisclub en dus was alles nog mogelijk tijdens de return drie dagen later. En dat bleek ook te kloppen. Op Vicarage Road tekende Matěj Vydra namelijk voor de 1-0. De thuisclub kon echter niet lang genieten van de voorsprong. David Nugent zorgde vier minuten later namelijk alweer voor de 1-1. Het uitdoelpunt van de Leicester City-aanvaller betekende dat Watford nog twee doelpunten moest maken om door te gaan naar de finale. Doordat Matěj Vydra zijn tweede doelpunt maakte kwam de thuisclub op 2-1 en was de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Lang leek het erop dat Leicester City door het oog van de naald zou kruipen, aangezien Anthony Knockaert in de blessuretijd vanaf elf meter mocht aanleggen om de wedstrijd te beslissen. Maar wat er toen gebeurde had niemand voor mogelijk gehouden. Doelman Manuel Almunia stopte de strafschop en uit de rebound die volgde wist Troy Deeney te scoren. De Engelsman schoot Watford naar de finale van de Play-offs en werd de held van de dag.

Het lukte Waftord echter niet om promotie naar de Premier League af te dwingen. In de finale moest de club het opnemen tegen Crystal Palace, maar verloor met 1-0. In de verlenging schoot Kevin Phillips zijn club namelijk naar de Premier League.

Bekijk hieronder de zinderende slotfase van de wedstrijd Watford – Leicester City:

Foto: Pro Shots