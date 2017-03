Elftal van toen: Chelsea in de Europa League-finale van 2013

Op 15 mei 2013 stond de finale van de Europa League op het programma. In de Amsterdam Arena streden Benfica en Chelsea tegen elkaar voor de Europese prijs. Chelsea wist via Fernando Torres de 0-1 voorsprong te pakken, maar Óscar Cardozo bracht de Portugezen weer op gelijke hoogte. In de blessuretijd was het Branislav Ivanović die Chelsea de winst bezorgde. Hierdoor werd Chelsea de eerste club die zowel de Champions League als de Europa League won. Maar hoe vervolgden de carrières van het winnende basiselftal zich?

Doelman: Petr Čech

Petr Čech won in zijn negende seizoen bij Chelsea voor het eerst in zijn carrière de Europa League. De doelman bleef nog twee seizoenen bij de club, maar in het seizoen 2014-2015 verloor hij zijn basisplaats aan Thibaut Courtois. Čech stapte over naar stadsgenoot Arsenal. Hier staat de doelman momenteel nog steeds onder contract.

Rechtsachter: César Azpilicueta

César Azpilicueta speelde pas een half jaar bij Chelsea toen hij de Europa League won. Sinds zijn komst naar de Londense club staat de rechtsachter vaak in de basis. Momenteel speelt de 27-jarige verdediger nog steeds bij Chelsea.

Centrale verdediger: Branislav Ivanović

Branislav Ivanović was lang een vaste waarde in de verdediging van Chelsea. Maar na acht en een half jaar bij de club uit Londen koos Ivanović afgelopen winter voor een Russische avontuur. De Servische voetballer maakte namelijk de overstap naar Zenit Sint-Petersburg.

Centrale verdediger: Gary Cahill

Net als César Azpilicueta speelt ook Gary Cahill nog steeds bij Chelsea. De Engelsman won in zijn tweede seizoen bij Chelsea de Europa League en is momenteel uitgegroeid tot een vaste waarde bij de Londense club.

Linksachter: Ashley Cole

Na het winnen van de Europa League bleef Ashley Cole nog één seizoen in Londen. Na acht seizoenen bij Chelsea ging de linksachter daarna naar AS Roma. Maar met slechts elf wedstrijden achter zijn naam vertrok Ashley Cole alweer uit Rome. Hij besloot om in Los Angeles te gaan spelen bij LA Galaxy. Hier speelt de Engelsman momenteel nog steeds.

Centrale middenvelder: David Luiz

Net als Ashley Cole bleef David Luiz, na het winnen van de Europa League, nog één seizoen bij Chelsea. Hij ging vervolgens voor ongeveer 62 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Maar na twee seizoenen in Frankrijk keerde Luiz afgelopen zomer voor ongeveer 40 miljoen euro terug naar Chelsea.

Centrale middenvelder: Frank Lampard

Na 13 seizoenen vertrok Frank Lampard in 2014 bij Chelsea. Lampard maakte de overstap naar New York City. Omdat het nog acht maanden duurde voordat de Amerikaanse competitie begon, werd Lampard voor één seizoen verhuurd aan Manchester City. Na nog ongeveer 30 wedstrijden voor zowel Manchester City als New York City besloot Lampard te stoppen als profvoetballer.

Aanvallende middenvelder: Juan Mata

In januari 2014 maakte Juan Mata voor 45 miljoen euro de overstap van Chelsea naar Manchester United. De middenvelder tekende in Manchester een contract tot medio 2018. Momenteel staat de Spanjaard nog steeds onder contract bij ‘The Red Devils’.

Rechtsbuiten: Ramires

Ramires bleef na het winnen van de Europa League nog drie seizoenen bij de Chelsea. In 2016 maakte de Braziliaan, na zes seizoenen in Engeland, de overstap naar China. Jiangsu Suning FC betaalde 33 miljoen euro om Ramires over te nemen. Jiangsu Suning is momenteel nog steeds de werkgever van Ramires.

Spits: Fernando Torres

Torres is de eerste speler die naast het EK en het WK, ook de Champions League en de Europa League won. Nadat Torres de Europa League aan zijn erelijst had toegevoegd, bleef de aanvaller nog één seizoen bij Chelsea. Daarna maakte de Spanjaard de overstap naar AC Milan. Momenteel is Torres terug bij zijn oude club Atlético Madrid.

Linksbuiten: Oscar

Oscar won in zijn eerste seizoen bij Chelsea meteen de Europa League. Na vier en een half jaar bij Chelsea ging de Braziliaan afgelopen winter naar het Chinese Shanghai SIPG. Hier staat Oscar momenteel nog steeds onder contract.