Het elftal van toen: FC Twente in de kampioenswedstrijd in 2010

Op 02 mei 2010 speelde FC Twente zijn kampioenswedstrijd bij NAC Breda. Die middag zorgde Bryan Ruiz in de 23e minuut voor de 0-1. In de 68e minuut verdubbelde Miroslav Stoch de voorsprong door de 0-2 binnen te schieten. Omdat dit ook de eindstand bleek te zijn werd FC Twente in het seizoen 2009-2010 voor het eerst in zijn historie kampioen van Nederland. Maar hoe vervolgden de carrières van het winnende basiselftal zich? Voetbalonline.nl heeft het op een rijtje gezet.

Doelman: Sander Boschker

Sander Boschker was 39 jaar oud toen hij het kampioenschap behaalde met FC Twente. De doelman zat dus in de laatste jaren van zijn profcarrière. Ook na het winnen van de landstitel bleef Boschker bij FC Twente. Op 02 februari 2014 maakte Boschker bekend dat hij officieel zou stoppen als profvoetballer.

Rechtsachter: Ronnie Stam

Rechtsachter Ronnie Stam stapte na het winnen van de landstitel over naar de Premier League. Stam ging namelijk spelen voor Wigan Athletic. Na drie seizoenen Engeland ging Stam naar België om voor Standard Luik te gaan spelen. Na twee seizoenen in Luik koos de rechtsachter om terug te keren naar Nederland. Hij speelde nog één seizoen bij NAC Breda voordat hij zijn carrière beëindigde.

Centrale verdediger: Peter Wisgerhof

Net als Sander Boschker bleef ook Peter Wisgerhof de rest van zijn carrière bij FC Twente. De verdediger stond nog vier seizoenen onder contract bij de club uit Enschede voordat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.

Centrale verdediger: Slobodan Rajković

Het seizoen 2009-2010 was het tweede seizoen dat Rajković op huurbasis speelde voor FC Twente. Ook in het seizoen 2010-2011 besloot Chelsea om de verdediger te verhuren. Dit keer niet aan FC Twente maar aan Vitesse. In het seizoen 2011-2012 stapte de Servische voetballer definitief over naar HSV. Na vier seizoenen onder contract bij de club uit Hamburg ging Rajković spelen voor SV Darmstadt 98. Sinds augustus 2016 speelt hij voor US Palermo.

Linksachter: Dwight Tiendalli

Dwight Tiendalli bleef nog twee seizoenen bij FC Twente voordat hij in september 2012 vertrok naar Swansea City. Hier stond de verdediger drie seizoenen onder contract. De club uit Wales verhuurde hem in 2015 een paar maanden aan Middlesbrough. Sinds zijn contract bij Swansea City in goed overleg is ontbonden zit Dwight Tiendalli zonder club.

Centrale middenvelder: Wout Brama

Wout Brama bleef nog een aantal seizoenen in dienst van FC Twente, voordat hij in het seizoen 2014-2015 voor PEC Zwolle ging spelen. In december 2016 werd bekend dat Wout Brama zijn carrière zou vervolgen bij FC Utrecht.

Centrale middenvelder: Theo Janssen

Middenvelder Theo Janssen bleef na het winnen van het landskampioenschap nog één seizoen bij FC Twente. Op 23 mei 2011 werd bekend dat Janssen overstapte naar Ajax. Voor de Amsterdamse club speelde hij twee seizoenen, daarna ging Janssen terug naar zijn oude club Vitesse. Op 04 maart 2014 kondigde hij aan te stoppen als profvoetballer.

Aanvallende middenvelder: Kenneth Pérez

Een paar dagen na het winnen van de landstitel maakte Kenneth Pérez bij het televisieprogramma Pauw & Witteman bekend dat hij stopte als profvoetballer. Momenteel is Pérez analyticus bij FOX Sports.

Rechtsbuiten: Bryan Ruiz

Bryan Ruiz bleef nog ruim een seizoen bij FC Twente voordat hij overstapte naar Fulham. De club uit Londen verhuurde hem een half jaar aan PSV. Na zijn verhuurperiode keerde Ruiz nog één seizoen terug bij Fulham. In juli 2015 werd bekend dat Ruiz naar Sporting Lissabon ging. Hier speelt de aanvaller momenteel nog steeds.

Spits: Blaise Nkufo

Blaise NKufo ging na het winnen van de landstitel bij Seattle Sounders spelen. De aanvaller koos voor een Amerikaans avontuur omdat zijn vrouw en kinderen in 2009 waren geëmigreerd naar Vancouver. Uiteindelijk speelde hij elf wedstrijden voor de Amerikaanse club. In die elf wedstrijden wist hij vijf keer te scoren.

Linksbuiten: Miroslav Stoch

Chelsea verhuurde in het seizoen 2009-2010, naast Slobodan Rajković, ook Miroslav Stoch aan FC Twente. In de zomer van 2010 vertrok Stoch officieel bij Chelsea om voor Fenerbahçe te gaan spelen. Daar staat de aanvaller momenteel nog steeds onder contract. Fenerbahçe verhuurde hem in de afgelopen jaren aan PAOK Saloniki, Al Ain en Bursaspor. Maar dit seizoen wordt hij niet verhuurd.

Foto: Pro Shots