Real Madrid, Barcelona en Sevilla maken zich op voor thuiswedstrijd

Atletico Madrid om bezoek bij degradatiekandidaat

Elk jaar strijden Real Madrid en FC Barcelona tegen elkaar om de Spaanse titel. De twee grootmachten krijgen dit jaar echter concurrentie van Sevilla en Atletico Madrid. Dat Real Madrid de beste papieren heeft is wel duidelijk. Met twee wedstrijden minder staat de club alsnog bovenaan in La Liga. De achtervolgers zullen komend weekend dus alle zeilen moeten bijzetten om Real Madrid niet verder te laten uitlopen. Tijd voor een korte vooruitblik op de wedstrijden van de kampioenskandidaten!

Zaterdag, 13.00 uur: Sporting Gijón – Atletico Madrid

Atletico Madrid is de enige titelkandidaat die dit weekend een uitwedstrijd speelt. De club zal af moeten rekenen met degradatiekandidaat Sporting Gijón. Gijón, die afgelopen weekend pas zijn eerste uitoverwinning wist te boeken, zal bij een winstpartij weer uit de degradatiezone kunnen klimmen. Atletico kan afstand nemen van Real Sociedad en het gat vergroten tot vier punten.

Zaterdag, 16.15 uur: Real Madrid – Espanyol

Na een thuisoverwinning op Napoli in de Champions League, ligt de focus bij Real Madrid nu weer op La Liga. De club uit Madrid, die dit seizoen in eigen huis nog ongeslagen is, neemt het op tegen nummer twaalf Espanyol. De thuisploeg moet het doen zonder verdediger Sergio Ramos, die wegens een heupblessure noodgedwongen moet toekijken. Gareth Bale zit, na een kleine drie maanden afwezigheid, wel weer bij de selectie, Espanyol kan zich bij winst weer mengen in de strijd om plek vijf, dat de club uiteindelijk een Europa League ticket kan opleveren.



Zaterdag, 20.45 uur: Sevilla – Eibar

Sevilla heeft komend weekend misschien wel de moeilijkste tegenstander. Nummer zeven Eibar heeft namelijk zijn laatste drie wedstrijden gewonnen en wist daarin maar liefst elf keer te scoren. Na het weekend wacht opnieuw een zware tegenstander voor Sevilla. Dan mag de ploeg van coach Jorge Sampaoli het in de Champions League opnemen tegen Leicester City.

Zondag, 20.45 uur: Barcelona – Leganes

Barcelona zal zondag met gemengde gevoelens aantreden tegen nummer zeventien Leganes. Vorig weekend wisten ze dan wel met 0-6 te winnen bij Alaves, maar de 4-0 verliespartij bij Paris Saint Germain was minder overtuigend. Toch zal Barcelona een grote kans hebben om te winnen. Tegenstander Leganes wist de afgelopen vijf wedstrijden namelijk niet te winnen en maar twee keer te scoren.

