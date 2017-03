Terugblik: De laatste 10 topscorers van de Premier League

Vanmiddag speelt Tottenham Hotspur thuis tegen Southampton. Bij Tottenham Hotspur is spits Harry Kane al een aantal seizoenen goed bezig. Nadat hij vorig seizoen topscorer werd, staat de teller dit seizoen alweer op 19. De kans is dus aanwezig dat hij opnieuw topscorer wordt. Maar wie zijn ook al weer de voorgangers van de Engelsman? Lees hier een korte terugblik op de topscorer van de Premier League in de laatste tien seizoenen.

Didier Drogba (Seizoen 2006-2007)

Didier Drogba werd bij Chelsea met 20 doelpunten in 36 wedstrijden topscorer van de Premier League. Hiermee bleef de Ivoriaan Benedict McCarthy (18) en Cristiano Ronaldo (17) net voor. Mede door de 20 doelpunten werd Drogba verkozen tot speler van het jaar bij Chelsea.

Cristiano Ronaldo (Seizoen 2007-2008)

Met 31 doelpunten werd Cristiano Ronaldo bij Manchester United topscorer. Met het imposante aantal van 31 doelpunten bleef Ronaldo zijn collega’s Fernando Torres (24) en Emmanuel Adebayor (24) ver voor. Na zijn overstap naar Real Madrid werd de Portugees tot op heden drie keer topscorer van Spanje.

Nicolas Anelka (Seizoen 2008-2009)

In zijn eerste seizoen bij Chelsea werd Nicolas Anelka meteen topscorer. De Fransman wist 19 keer het net te vinden. Cristiano Ronaldo (18) en Steven Gerrard (16) deden het net iets minder goed. Anelka maakte in totaal 37 doelpunten voor Chelsea.

Didier Drogba (Seizoen 2009-2010)

In het seizoen 2009-2010 wist Drogba opnieuw topscorer te worden. Met 29 doelpunten is dit tot op heden het doelpuntrijkste seizoen van de Ivoriaan. Drogba was net iets productiever dan Wayne Rooney (26) en Darren Bent (24).

Carlos Tévez & Dimitar Berbatov (Seizoen 2010-2011)

In het seizoen 2010-2011 waren er twee spelers die topscorer werden. Zowel Carlos Tévez als Dimitar Berbatov scoorden 20 keer. Tévez van Manchester City en Barbetov van Manchester United maakten net iets meer doelpunten dan Robin van Persie (18).

Robin van Persie (Seizoen 2011-2012)

Onder andere door zijn uitstekende laatste seizoen bij Arsenal verdiende Robin van Persie een transfer naar Manchester United. De Nederlanders werd dit seizoen namelijk met 30 doelpunten topscorer van de Premier League. Zijn collega’s uit Manchester deden het net iets minder goed. Wayne Rooney (27) en Sergio Agüero (23) wisten namelijk iets minder vaak het net te vinden.

Robin van Persie (Seizoen 2012-2013)

Ook na zijn overstap naar Manchester United ging Van Persie door met scoren. De Rotterdammer wist 26 keer het net te vinden. Luis Suárez (23) en Gareth Bale (21) zagen de Nederlander er vandoor gaan met de titel.

Luis Suárez (Seizoen 2013-2014)

Suárez werd in zijn laatste seizoen bij Liverpool topscorer van de Premier League. De spits scoorde 31 keer in 33 wedstrijden. Suárez vormde een goed duo met teamgenoot Daniel Sturridge (22). Na het duo uit Liverpool volgde Yaya Touré (20) op de derde plek. Suárez vertrok na het seizoen naar FC Barcelona.

Sergio Agüero (Seizoen 2014-2015)

Ondanks dat Sergio Agüero vaak net naast de titel greep. Wist de Argentijn in het seizoen 2014-2015 met 26 doelpunten wél topscorer te worden. Harry Kane kwam tot 21 doelpunten en Diego Costa wist 20 keer het net te vinden. Voor Agüero was dit tot op heden zijn productiefste seizoen in de Premier League.

Harry Kane (Seizoen 2015-2016)

Afgelopen seizoen waren de verschillen klein. Zowel Jamie Vardy als Sergio Agüero scoorden 24 doelpunten. Maar het was Harry Kane die één doelpunt meer maakte. Dit betekende dat Harry Kane voor de eerste keer in zijn carrière topscorer werd.

Foto’s: Pro Shots