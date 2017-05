Terugblik: vandaag twaalf jaar geleden: PSV AC Milan 3-1

Op 4 mei 2005 speelde PSV de return wedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen AC Milan. De eerste wedstrijd werd verloren met 2-0 en du stonden de Eindhovenaren voor een moeilijke opgave om een 2-0 achterstand weg te poetsen.

PSV kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong door Ju-Sung Park. In de 9e minuut scoorde de Zuid-Koreaan na een mooie passeerbeweging van Jan Vennegoor of Hesseling. In de 65e minuut was het PSV-aanvoerder Philip Cocu die helemaal vrij mocht inkoppen na een voorzet van de opgekomen Young-Pyo Lee. Een verlenging leek onvermijdelijk, ondanks dat PSV via Vennegoor of Hesseling nog bijna op voorsprong kwam. Helaas kopte de lange spits op de lat. Echter was het in de laatste minuten van de wedstrijd Massimo Ambrosini die de bal ook vrij kon inkoppen achter Heurelho Gomes. Cocu deed amper een minuut later nog wel wat terug door de 3-1 te scoren, maar dit bleek niet genoeg. Door het uitdoelpunt van AC Milan gingen de Italianen door naar de finale van de Champions Leauge. Hierin kwamen ze Liverpool tegen, de rest van het verhaal kennen we.

Opstellingen:

PSV: Gomes, Lucius, Alex, Bouma, Lee, Van Bommel, Vogel, Cocu, Farfán, Vennegoor of Hesseling, Park.

Trainer: Guus Hiddink

AC Milan: Dida, Cafu, Nesta, Stam, Maldini, Gattuso, Ambrosini, Kaká, Pirlo, Seedorf, Shevchenko,

Trainer: Carlo Ancelotti

Foto: Pro Shots