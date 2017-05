Terugblik: vandaag vier jaar geleden: Watford Leicester City 3-1

Op 12 mei 2013 speelde Watford in de halve finale van de nacompetitie voor de strijd om een plek in de Premier League. Tegenstander was de huidige kampioen van Engeland Leicester City dat toen nog uitkwam in de Championship. Leicester won de eerste halve finale met 1-0. Watford stond dus voor de opgave om een 1-0 achterstand goed te maken. Een knotsgek einde zorgde ervoor dat niemand deze wedstrijd ooit zal vergeten.

Na vijftien minuten trok Watford de stond gelijk. Matej Vydra maakte de 1-0 in de tweede halve finale. Vier minuten later zorgde David Nugent voor een zeer belangrijk uit-doelpunt. In de tweede helft ging Watford opzoek naar de aansluitingstreffer. De verdediging van Leicester bleek moeilijk te passeren, maar toch kon Vydra zijn tweede van de wedstrijd maken. De wedstrijd leek verder uitgespeeld te zijn. De wanhopige aanvallen van Watford konden makkelijk afgeslagen worden door Leicester City.

In de 7e minuut van de extra tijd, van de vier gegeven minuten, krijgt Leicester City een penalty toegewezen. De penalty was zeer makkelijk gegeven door scheidsrechter Michael Oliver, maar dat maakte Leicester niet uit. Anthony Knockaert stond oog in oog met doelman Manuel Almunia. De ploeg was virtueel al door, maar kan door dit buitenkansje de wedstrijd nog gelijk maken. De zwak ingeschoten penalty van Knockaert werd in eerste instantie tegengehouden door Almunia. De oud-doelman van Arsenal kon ook rebound pakken en toen schopte een speler van de bal naar voren. In plaats van dat de scheidsrechter affloot liet hij de laatste aanval door. Zeventien seconden (!) nadat Knockaert de rebound miste schoot Troy Deeney Watford met een verwoestende uithaal naar de finale van de play offs. Na deze goal stroomde heel het veld vol met supporters en overheerste er blijdschap bij de Watford supporters, maar desillusie bij de Leicester supporters.

Opstellingen:

Watford: Almunia, Doyley, Briggs, Cassetti, Chalobah, Ekstrand, Anya, Abdi, Battocchio, Deeney, Vydra.

Trainer: Gianfranco Zola

Leicester City: Schmeichel, De Laet, Morgan, Keane, King, Dyer, James, Knockaert, Schlupp, Nugent, Wood.

Trainer: Nigel Pearson

Foto: Pro Shots