Terugblik: vandaag vijf jaar geleden: FC Barcelona Chelsea 2-2

In terugblik pakken we een speciale wedstrijd erbij die op deze dag gespeeld is. Vandaag vijf jaar geleden was dat FC Barcelona tegen Chelsea. In de heenwedstrijd werd het 1-0 voor de club uit Londen door een goal van Didier Drogba. Barcelona stond dus voor de opgave om een achterstand van één doelpunt weg te werken.

Chelsea had nog een appeltje te schillen met Barcelona. In 2009 stonden beide clubs ook al tegen elkaar. Door vele arbitrale fouten werd de uitslag 1-1 waardoor Barcelona door ging. In de wedstrijd zijn meerdere overduidelijke penalty’s niet toegewezen door de arbiter. Verschillende spelers stonden toen op het veld die deze wedstrijd ook in het veld stonden. Voor Chelsea stond er dus veel meer op het spel dan alleen de finale van de Camions League

Door een domme rode kaart van Chelsea-aanvoerder John Terry en de twee doelpunten van Barcelona leek alle hoop vervlogen voor de formatie van Roberto di Matteo. Echter was het Ramires net voor rust met een fantastische lob over Valdes heen die Chelsea met één been in de finale zette. Waar Barcelona alles op de aanval zette vergat het Fernando Torres. Eén bal moest precies goed vallen voor Chelsea en hij viel. Met nog 60 meter te gaan ging Torres richting het doel van Barcelona. Met een actie om Valdes heen scoorde de Spanjaard de bevrijdende 2-2 en vergaten alle Chelsea supporters voor even het prijskaartje van de spits die het nooit helemaal waar kon maken in Londen.

Opstellingen:

Barcelona: Valdes, Puyol, Pique, Mascherano, Iniesta, Fabregas, Cuenca, Busquets, Xavi, Sanchez en Messi.

Trainer: Pep Guardiola

Chelsea: Cech, Cole, Ivanovic, Terry, Cahill, Lampard, Mikel, Mata, Meireles, Ramires en Drogba.

Trainer: Roberto di Matteo