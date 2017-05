Terugblik: vandaag vijftien jaar geleden: Feyenoord Borussia Dortmund 3-2

Op 8 mei 2002 speelde Feyenoord de finale van de UEFA Cup, tegenwoordig Europa Leauge, tegen het Duitse Borussia Dortmund. De Rotterdammers waren in de halve finale met 3-2 (2-2 en 1-0) te sterk voor Inter milan. Borussia versloeg AC Milan met 5-3 (4-0 en 3-1) in de ander halve finale. De finale speelde zich af in De Kuip.

De wedstrijd begon rustig. Dortmund was de bovenliggende partij, maar Feyenoord creëerde ook het een en ander. De wedstrijd brak los in de 31e minuut. Jürgen Kohler haalde Jon Dahl Tomasson neer in het strafschopgebied en de arbiter wees naar de penaltystip. Kohler kreeg voor deze actie een rode kaart. Pierre van Hooijdonk benutte dit buitenkansje en zo stond Feyenoord 1-0 voor. Zeven minuten later was het diezelfde Van Hooijndonk met een schitterde vrije trap die de marge vergrote naar twee. 2-0 voor de club uit Rotterdam. Net na rust deed de Duitse club wat terug. Patrick Paauwe trok Marcio Amoroso naar beneden in het strafschopgebied. Amoroso benutte zelf de penalty en zo stond het opeens 2-1. Drie minuten later leek Tomasson de buit binnen te halen voor Feyenoord. Door een kluts bal kon Tomasson opeens vrij doorlopen op de keeper. De Deen faalde niet en scoorde de 3-1 voor Feyenoord. Een prachtige treffer van Jan Koller in de 58e minuut zorgde nog voor wat spanning, maar Feyenoord bleef overeind en sleepte de UEFA Cup binnen.

Opstellingen:

Feyenoord: Zoetebier, Gyan, Van Wonderen, Paauwe, Rzasa, Kalou, Bosvelt, Ono, Van Persie, Tomasson, Van Hooijdonk.

Trainer: Bert van Marwijk

Borussia Dortmund: Lehmann, Evanilson, Wörms, Kohler, Dedê, Ricken, Reuter, Rosický, Ewerthon, Koller, Amoroso.

Trainer: Matthias Sammer.

Foto: Pro Shots