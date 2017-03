Vergeten spelers: Buijs, Jong-A-Pin en Pluim

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers zoals Ibrahimovic, Robben en Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Jordy Buijs

Jordy Buijs doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord maar debuteerde nooit in het eerste elftal van de Rotterdamse club. Na eerst een half jaar als huurspeler bij De Graafschap maakte Buijs daarna definitief de overstap naar de club uit Doetinchem. Zijn tijd bij De Graafschap werd opgevolgd door avonturen bij de Nederlandse clubs NAC Breda, sc Heerenveen en Roda JC. Na Roda JC koos Buijs voor het buitenland. De middenvelder speelde vanaf het seizoen 2015-2016 voor het Roemeense Pandurii Târgu Jiu. Omdat Jordy Buijs, door financiële problemen bij de club, niet het salaris kreeg dat in zijn contract stond vertrok hij uit Roemenië. Buijs ging spelen bij zijn huidige club Sydney FC.

Calvin Jong-A-Pin

Jong-A-Pin hebben we op de Nederlandse velden bij verschillende clubs in actie kunnen zien. De Nederlandse voetballer van Surinaamse afkomst debuteerde in het profvoetbal bij FC Volendam. Na slechts zes wedstrijden voor FC Volendam vertrok Jong-A-Pin naar sc Heerenveen. In zijn tijd bij de club uit Friesland had hij veel concurrentie. Daarom werd hij in het seizoen 2009-2010 verhuurd aan Vitesse. Na zijn verhuurperiode keerde Jong-A-Pin nog één seizoen terug bij sc Heerenveen. Sinds 2011 speelt hij in Japan. Na vijf jaar voor Shimizu S-Pulse en één jaar voor FC Machida Zelvia speelt hij momenteel voor Yokohama FC in de op één na hoogste voetbalcompetitie van Japan.

Wiljan Pluim

Pluim maakte zijn profdebuut bij Vitesse. Na twee en een half jaar onder contract in Arnhem vertrok Wiljan Pluim op huurbasis naar Roda JC. In juli 2011 nam Roda JC de Zwollenaar definitief over. Roda JC verhuurde Pluim vervolgens weer aan PEC Zwolle. Toen hij terugkwam van zijn verhuurperiode bij PEC Zwolle bleef hij nog ander half jaar bij Roda JC. Op 04 februari 2015 maakte Pluim de overstap naar Willem II. Dit werd echter geen succes. Met slechts zes wedstrijden voor de club uit Tilburg vertrok hij weer bij Willem II. Na vier maanden zonder club tekende Pluim een contract bij de Vietnamese voetbalclub Bình Dương FC. Maar zonder één minuut gespeeld te hebben vertrok hij naar het Indonesische PSM Makassar. Hier speelt Wiljan Pluim momenteel nog steeds.

