Uitgelicht: Spelers waarvan je niet wist dat ze in de Ajax-jeugd speelden

Donny van den Beek, Justin Kluivert, Matthijs de Ligt zijn voorbeelden van spelers die doorgebroken zijn bij Ajax en momenteel in het eerste elftal van de Amsterdamse club schitteren. Er zijn echter ook genoeg spelers die Ajax op jonge leeftijd verlieten, maar via een omweg alsnog het profvoetbal hebben gehaald. Voetbalonline.nl heeft er tien op een rijtje gezet.

1. Alexander Büttner (Vitesse)

In 2000 verruilde Büttner VV Doetinchem voor de jeugdopleiding van Ajax. Vijf jaar later vertrok hij naar Vitesse/AGOVV, waar Büttner in 2007 doorbrak.

2. Bilal Başaçıkoğlu (Feyenoord)

Ook Bilal Başaçıkoğlu speelde ooit bij Ajax. ‘’Dat ik bij Ajax weg moest, was wel even een moeilijk moment. Maar ik heb mijzelf niet laten kennen en ben gewoon doorgegaan met voetballen’’, zei de Feyenoorder later over zijn vertrek bij Ajax. Uiteindelijk behaalde hij bij sc Heerenveen het profvoetbal.

3. Brahim Darri (Heracles Almelo)

Net als Alexander Büttner verruilde ook Brahim Darri Ajax voor Vitesse/AGOVV. Bij de club uit Arnhem maakte in 2011 zijn debuut in het profvoetbal.

4. Joost van Aken (Sheffield Wednesday)

Via HFC Haarlem kam Joost van Aken terecht bij Ajax. Later besloot hij terug te keren naar HFC Haarlem en maakte later de overstap naar sc Heerenveen, waar hij het wist te schoppen tot het eerste elftal.

5. Luciano Narsingh (Swansea City)

Oud-PSV’er Luciano Narsingh begon met voetballen bij de lokale club ASV Fortius, waar hij werd gescout door Ajax. Bij Ajax zou het niet redden en werd hij na de C-jeugd door jeugdcoach Maarten Stekelenburg uit de opleiding gezet. Net als Joost van Aken brak hij door bij sc Heerenveen.

6. Marko Vejinović (AZ maar wordt gehuurd van Feyenoord)

Ajax nam Marko Vejinović op jonge leeftijd over van Zeeburgia. Hij wist echter niet te overtuigen bij Ajax en vertrok naar FC Utrecht en later naar AZ.

7. Philippe Sandler (PEC Zwolle)

Sandler speelde in de jeugd voor AFC uit Amsterdam, vanuit die club kwam hij in de jeugdopleiding van AFC Ajax terecht. Hier verbleef hij tot de zomer van 2016. Op 17 juni 2016 werd bekendgemaakt dat hij een driejarig contract heeft ondertekend bij PEC Zwolle

8. Ridgeciano Haps (Feyenoord)

Ook Ridgeciano Haps speelde ooit in de jeugdopleiding van Ajax, maar ook hij haalde nooit het eerste elftal. Hij verliet Ajax en haalde later bij AZ wel het profvoetbal.

9. Timo Letschert (US Sassuolo)

Timo Letschert schittert momenteel in de Serie A, maar moest Ajax ooit verlaten omdat hij op fysiek vlak tekortkwam in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Via verschillende jeugdopleidingen wist hij het alsnog te schoppen tot het profvoetbal.

10. Yassin Ayoub (FC Utrecht)

Ayoub speelde tot 2008 voor Ajax waar hij weggestuurd werd bij de C1 en maakte toen de overstap naar FC Utrecht. Bij deze club maakte hij wel genoeg indruk om aan te mogen sluiten bij het eerste elftal.

Foto: Pro Shots