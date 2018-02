Uitgelicht: Hoe het elftal van FC Groningen eruit had kunnen zien

Hoe zou het elftal van FC Groningen eruit hebben gezien als ze in het verleden niemand zouden hebben verkocht? Voetbalonline.nl heeft een elftal gemaakt met toppers die bij FC Groningen hebben gespeeld.

Doelman: Sergio Padt

Sergio Padt is momenteel nog steeds de doelman van FC Groningen. De Amsterdammer kwam in juli 2014 over van het Belgische AA Gent en heeft bij de club nog een contract tot medio 2019.

Rechtsachter: Leandro Bacuna

Zijn broertje Juninho Bacuna staat momenteel wel nog onder contract bij de ‘Trots van het Noorden’, maar Leandro Bacuna speelt momenteel bij het Engelse Reading. Na vier jaar bij FC Groningen ging hij in juli 2013 voor 1,4 miljoen euro naar Aston Villa.

Centrale verdediger: Eric Botteghin

Sinds de zomer van 2015 staat Eric Botteghin onder contract bij Feyenoord en was vorig seizoen een belangrijke schakel in het kampioenschap van de Rotterdamse club. Daarvoor speelde hij twee seizoenen bij FC Groningen, maar verliet de club voor 2,5 miljoen euro.

Centrale verdediger: Virgil Van Dijk

Vorige maand werd bekend dat Virgil van Dijk voor 78,8 miljoen euro de overstap maakte van FC Southampton naar Liverpool FC. In het verleden speelde de verdediger ook nog twee seizoenen in het eerste elftal van FC Groningen, dat hem vervolgens voor drie miljoen euro verkocht aan Celtic.

Linksachter: Daley Blind

In 2010 verhuurde Ajax verdediger Daley Blind voor een aantal maanden aan FC Groningen. De zoon van Danny Blind keerde vervolgens terug naar de Amsterdamse club en maakte een paar jaar later de overstap naar Manchester United.

Centrale middenvelder: Maikel Kieftenbeld

Ook Maikel Kieftenbeld loopt momenteel op de Engelse voetbalvelden rond. De middenvelder speelde tussen juli 2010 en juli 2015 bij de club uit Groningen en vertrok toen voor 250.000 euro naar zijn huidige werkgever Birmingham City.

Aanvallende middenvelder: Dusan Tadić

Dusan Tadić maakte tussen juli 2010 en juli 2012 veel indruk bij FC Groningen. Vervolgens vertrok de middenvelder voor 5,5 miljoen euro naar FC Twente. Momenteel staat hij onder contract bij FC Southampton.

Aanvallende middenvelder: Tjaronn Chery

Tjaronn Chery speelde twee jaar bij de ‘Trots van het Noorden’. Het eerste seizoen werd hij gehuurd van ADO Den Haag en het tweede seizoen werd hij voor 800.000 definitief overgenomen. Eén seizoen later verkocht de club hem voor 2,34 miljoen aan Queens Park Rangers. Nu speelt hij bij het Chinese Guizhou Hengfeng.

Linksbuiten: Filip Kostić

Ook Filip Kostić stond slechts twee seizoenen onder contract bij FC Groningen. De aanvaller ging vervolgens voor zes miljoen euro naar het Duitse VfB Stuttgart. In de zomer van 2016 maakte hij een binnenlandse transfer naar HSV.

Spits: Luis Suárez

Dat Luis Suárez het momenteel uitstekend doet, dat weet iedereen. De aanvaller stond in het seizoen 2006-2007 onder contract bij FC Groningen. Momenteel speelt hij bij FC Barcelona, dat 81,72 miljoen euro voor hem betaalde aan Liverpool FC.

Linksbuiten: Arjen Robben

Arjen Robben is dan wel bezig aan zijn laatste jaren als profvoetballer, maar toch is hij nog steeds een speler van wereldformaat. De buitenspeler doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en speelde anderhalf jaar in het eerste elftal van de club. Vervolgens vertrok hij voor 4,3 miljoen euro naar PSV.

Foto: Pro Shots