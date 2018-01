Uitgelicht: Spelers die terugkeerde bij Feyenoord

Het lijkt een kwestie van tijd totdat we Robin van Persie op Varkenoord zullen zien. De Rotterdammer keert na ruim dertien seizoenen terug op het oude nest en moet, net als Dirk Kuijt voorgaande jaren, de jongelingen bij de hand gaan nemen. Er zijn echter nog meer grote namen die ooit terugkeerde naar Feyenoord. Voetbalonline.nl heeft er tien op een rijtje gezet.

1. Dirk Kuijt

Zoals iedereen wel weet keerde Dirk Kuijt met veel succes terug bij Feyenoord. Tussen 2003 en 2006 stond hij voor het eerst onder contract bij de club. In 2015 keerde hij terug naar ‘huis’ en won de landstitel en de KNVB Beker.

2. Giovanni van Bronckhorst

Ook Giovanni van Bronckhorst speelde twee periodes voor Feyenoord. De oefenmeester brak door in 1994 en vertrok vervolgens in 1998 naar Schotland. In 2007 keerde hij terug en stond vervolgens tot 2010 onder contract bij Feyenoord.

3. Henk Timmer

Henk Timmer werd in het seizoen 2001-2002 door Feyenoord gehuurd van AZ. In juli 2006 maakte hij dezelfde overstap maar nu definitief. Vervolgens stond hij drie seizoenen onder de lat bij de Rotterdamse club.

4. Jean-Paul Boëtius

Jean-Paul Boëtius staat momenteel onder contract bij Feyenoord, maar speelde eerder ook al voor de club. In 2013 brak de aanvaller door, waarna hij na twee seizoenen vertrok naar FC Basel.

5. Jon Dahl Tomasson

Tussen 1998 en 2002 stond Jon Dahl Tomasson onder contract bij Feyenoord en won toentertijd onder meer de UEFA Cup. In 2008 keerde hij terug naar Feyenoord, maar in de drie seizoenen die hij vervolgens speelde voor de club won hij geen prijs.

6. Karim El Ahmadi

Naast Jean-Paul Boëtius is ook Karim El Ahmadi momenteel bezig aan zijn twee periode bij Feyenoord. Tussen 2008 en 2011 had de middenvelder ook al onder contract in Rotterdam. Na een mislukt avontuur bij Aston Villa keerde de Marokkaan terug naar Feyenoord.

7. Peter Houtman

Peter Houtman speelde maar liefst drie periodes bij Feyenoord. Voor het eerst in 1978, vervolgens tussen 1982 en 1985 en ook nog in het seizoen 1988-1989.

8. Pierre van Hooijdonk

Tussen juli 2001 en juli 2003 maakte Pierre van Hooijdonk veel indruk bij Feyenoord en loodste de club naar de UEFA Cup. In januari 2006 keerde hij terug naar het oude nest, maar in het seizoen dat hij vervolgens bij de club speelde won hij geen prijs.

9. Robin van Persie

Zoals gezegd zullen we Robin van Persie snel weer zien in het shirt van Feyenoord. De aanvaller brak in 2001 door bij Feyenoord. Hij stond toen tot de zomer van 2004 onder contract bij de club en vertrok toen naar Arsenal.

10. Willem van Hanegem

Nog een grote naam die ooit terugkeerde bij Feyenoord is Willem van Hanegem. ‘De Kromme’ stond tussen 1968 en 1976 onder contract bij Feyenoord. In de zomer van 1981 keerde hij terug bij de club en stond toen nog twee seizoenen onder contract bij de club.

Foto: Pro Shots