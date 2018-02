Uitgelicht: Spelers waarvan je niet wist dat ze in de PSV-jeugd speelden

Spelers als Jeroen Zoet, Jorrit Hendrix en Steven Bergwijn hebben in de jeugd bij PSV gespeeld en zijn ondertussen aangesloten bij het eerste elftal. Er zijn ook genoeg spelers die ooit bij PSV speelde maar via een omweg het profvoetbal hebben moeten gehaald. Voetbalonline.nl heeft er tien onder elkaar gezet.

1. Donny Gorter (ADO Den Haag)

Donny Gorter stapte in 2003 over van de jeugd van NAC Breda naar die van PSV. In het seizoen 2007-2008 werd hij verhuurd aan zijn oude club NAC Breda. Daarna maakte hij definitief de overstap naar de club uit Breda.

2. Freek Heerkens (Willem II)

Freek Heerkens maakte op jonge leeftijd de overstap van VV Heeswijk naar PSV. In 2010 besloot hij om de Eindhovense club te verlaten en te gaan spelen bij Go Ahead Eagles.

3. Mink Peeters (VVV-Venlo maar wordt gehuurd van Real Madrid)

PSV pikte in 2007 Mink Peeters op bij VV Union. Vervolgens speelde hij vier jaar in de jeugdopleiding van PSV. Daarna verkaste hij naar Ajax en vervolgde zijn carrière op De Toekomst.

4. Nasser El Khayati (ADO Den Haag)

Nasser El Khayati speelde maar één seizoen bij PSV. In juli 2007 kwam hij namelijk over van amateruclub RKSV Leonidas en precies één jaar later vertrok hij naar FC Den Bosch.

5. Nigel Hasselbaink (Ironi Kiryat Shmona)

Waar Mink Peeters PSV verruilde voor Ajax deed Nigel Hasselbaink precies het tegenovergestelde. De aanvaller speelde tot 2007 bij Ajax en ging toen naar PSV. Zonder één officiële wedstrijd te hebben gespeeld in het eerste elftal van de Eindhovense club vertrok hij naar het Schotse Hamilton Academical FC.

6. Oussama Tannane (UD Las Palmas maar wordt gehuurd van AS Saint-Étienne)

Via FC Utrecht kwam Oussama Tannane op zestienjarige leeftijd terecht bij PSV. Hij speelde slechts anderhalf jaar bij de Eindhovenaren en vertrok toen naar sc Heerenveen.

7. Patrick van Aanholt (Crystal Palace)

Voordat Patrick van Aanholt naar Chelsea FC vertrok speelde hij bij PSV. Daarvoor heeft hij ook nog bij FC Den Bosch gespeeld.

8. Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg)

Paul Verhaegh ging van VVV-Venlo naar PSV. Daar speelde hij totdat hij in 2004 vertrok vervolgens naar FC Den Bosch.

9. Rochdi Achenteh (Go Ahead Eagles)

In 1997 verruilde Rochdi Achenteh zijn club Brabantia voor de jeugdopleiding van PSV. Daar speelde hij in totaal negen jaar en ging toen naar stadsgenoot FC Eindhoven.

10. Youness Mokhtar (PEC Zwolle)

Youness Mokhtar speelde tussen 2000 en 2012 bij PSV. Hij kwam op jonge leeftijd over van Elinkwijk, maar vertrok zonder één wedstrijd in het eerste elftal te hebben gespeeld naar PEC Zwolle.

Bekijk ook -> Uitgelicht: Spelers waarvan je niet wist dat ze in de Ajax-jeugd speelden

Foto: Pro Shots