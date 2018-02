Uitgelicht: Topspelers die momenteel geen werkgever hebben

De transfermarkt is momenteel weer gesloten, maar toch zijn er nog wat leuke spelers die zonder transfersom zijn in te lijven. Bekijk de onderstaande transfervrije spelers maar eens.

1. Alex Song

Alex Song kennen we allemaal van zijn seizoenen bij Arsenal FC en FC Barcelona. Vervolgens speelde hij nog bij West Ham United en Roebin Kazan. Momenteel staat hij nergens onder contract.

2. Benoît Trémoulinas

De Franse verdediger Benoît Trémoulinas stond drie seizoenen onder contract bij FC Sevilla, maar momenteel heeft hij geen club. Eerder stond hij ook al onder contract bij onder meer AS Saint-Étienne en Dinamo Kiev.

3. Gabriel Paletta

Gabriel Paletta stond in zijn carrière onder meer onder contract bij FC Liverpool en AC Milan. Bij laatstgenoemde stond hij onder contract tot januari 2018, maar momenteel heeft hij geen werkgever.

4. Jan Kirchhoff

Jan Kirchhoff besloot om in januari 2016 voor het eerst buiten Duitsland te gaan spelen en tekende bij AFC Sunderland. Zijn verblijf in Engeland was echter van korte duur, want in juli 2017 vertrok hij weer bij de club.

5. Jérémy Toulalan

Ook Jérémy Toulalan zit momenteel zonder club. De Fransman stond tot januari 2018 onder contract bij FC Girondins Bordeaux en daarvoor speelde hij onder meer bij Olympique Lyon, FC Málaga en AS Monaco.

6. Joleon Lescott

Net als Jan Kirchhoff stond ook Joleon Lescott voor het laatst onder contract bij AFC Sunderland. Daarvoor speelde hij ook nog bij onder meer bij Everton en Manchester City. Tegenwoordig heeft hij geen werkgever.

7. Josué

Josué heeft heel wat clubs versleten in zijn carrière. Hij heeft zelfs nog even in Nederland gespeeld, toen hij door FC Porto werd verhuurd aan VVV-Venlo. Zijn laatste club was Osmanlispor FK, maar sinds eind december 2017 speelt hij daar niet meer.

8. Marouane Chamakh

Marouane Chamakh kwam in juli 2010 terecht bij Arsenal en speelde vervolgens nog bij West Ham United, Crystal Palace en Cardiff City. Sinds begin dit jaar zit de aanvaller zonder club.

9. Samir Nasri

Samir Nasri heeft bij heel wat grote clubs onder contract gestaan, zoals Arsenal FC en Manchester City. Tot januari van dit jaar speelde hij bij Antalyaspor, maar momenteel zit de Fransman zonder club.

10. Steven Pienaar

Ook oud-Ajacied Steven Pienaar is momenteel zonder transfersom te betalen op te halen. Pienaar speelde tot januari 2018 in thuisland Zuid-Afrika bij Bidvest Wits FC.

