Vergeten spelers: Aissati, Gerndt en Sutchuin-Djoum

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Zlatan Ibrahimović, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Ismaïl Aissati

Ismaïl Aissati wist door te breken bij PSV en werd in 2007 een half jaar verhuurd aan FC Twente. Medio 2008 maakte hij de overstap naar Ajax en ook door de Amsterdamse club werd hij verhuurd. Hij speelde namelijk in het seizoen 2010-2011 op huurbasis bij Vitesse. Medio 2012 verliet Aissati Nederland en tekende een contract bij Antalyaspor. Via de Russische club Terek Grozny kwam hij terecht bij zijn huidige club Alanyaspor.

Alexander Gerndt

Alexander Gerndt begon zijn profcarrière bij Visby IF Gute. Daarna speelde hij bij nog een aantal Zweedse clubs, namelijk AIK Solna, IK Sirius, Gefle IF en Helsingborgs IF. Daarna koos Gerndt voor een buitenlands avontuur en kwam terecht bij FC Utrecht. Daar speelde hij anderhalf jaar en vertrok toen naar BSC Young Boys. Daar staat de Zweed momenteel onder contract tot juni 2018.

Arnaud Sutchuin-Djoum

Arnaud Sutchuin-Djoum kennen we uit zijn tijd bij Roda JC. Voordat hij bij de club uit Kerkrade terecht kwam, speelde hij in België. Hij begon zijn profcarrière namelijk bij FC Brussel en speelde daarna bij RSC Anderlecht. Na een aantal jaren op de Nederlandse velden ging hij in juli 2014 naar Akhisar Belediyespor. In februari 2015 verliet hij de Turkse club voor Lech Poznań. Momenteel staat hij onder contract bij Heart of Midlothian FC.

Foto: Pro Shots