Vergeten spelers: Bulthuis, Loovens en Rajković

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Christian Eriksen, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Dave Bulthuis

Dave Bulthuis heeft Nederland verlaten en speelt momenteel in een minder bekende voetbalcompetitie. De verdediger brak door bij FC Utrecht. In de drie seizoenen die Bulthuis bij de club speelde, wist hij te overtuigen. Hij vond het in de zomer van 2014 dan ook tijd voor een nieuwe stap in zijn loopbaan en tekende een contract bij het Duitse 1. FC Nürnberg. Ook daar stond hij drie seizoenen onder contract. Sinds afgelopen juli speelt hij bij Gabala FK, dat uitkomt op het hoogste niveau in Azerbaijan.

Glenn Loovens

Glenn Loovens debuteerde in het profvoetbal bij Feyenoord. Door de Rotterdamse club werd hij twee keer verhuurd, namelijk aan Excelsior en De Graafschap. In juli 2005 verliet hij Feyenoord definitief en tekende een contract bij Cardiff City FC. Via de Engelse club kwam hij in de zomer van 2008 terecht bij Celtic FC en speelde daar tot juli 2012. Vervolgens droeg hij nog het shirt van Real Zaragoza en momenteel van Sheffield Wednesday FC.

Slobodan Rajković

Voordat Slobodan Rajković in Nederland terecht kwam, debuteerde hij in het profvoetbal bij OFK Belgrado. In 2006 werd hij door Chelsea FC overgenomen, maar speelde nooit één officiële wedstrijd voor de Londens club. Hij werd wel vier keer verhuurd door Chelsea FC. Eerst aan zijn oude club OFK Belgrado en vervolgens kwam hij in Nederland terecht en speelde voor PSV, FC Twente en Vitesse. In augustus 2011 verliet hij Chelsea FC definitief en vervolgde zijn loopbaan bij Hamburger SV. Via SV Darmstadt 98 kwam hij vervolgens terecht bij US Palermo. Daar staat hij momenteel tot medio 2020 onder contract.

Foto’s: Pro Shots