Vergeten spelers: Henrique, Ibarra en Rusnák

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Christian Eriksen, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Paulo Henrique

Paulo Henrique brak door bij de Braziliaanse voetbalclub Atlético Mineiro en tekende in augustus 2007 een contract bij sc Heerenveen. Bij de club uit de Eredivisie stond hij ruim twee en een half jaar onder contract. Vervolgens keerde Paulo Henrique terug naar Brazilië en ging spelen bij Desportivo Brasil. Door de club werd hij verhuurd aan SE Palmeiras. Na even te zijn teruggekeerd bij Desportivo Brasil werd hij opnieuw verhuurd, maar dit keer aan KVC Westerlo. Vervolgens kwam hij via Trabzonspor in China terecht en tekende daar een contract bij Shanghai Greenland Shenhua. De club verhuurde hem aan het Chinese Liaoning FC, het Portugese GD Estoril-Praia en afgelopen maanden aan het Braziliaanse Sport Club do Recife. Momenteel is hij weer terug bij Shanghai Greenland Shenhua.

Renato Ibarra

Een andere speler die de Eredivisie heeft verlaten en momenteel speelt in een minder bekende voetbalcompetitie is Renato Ibarra. De rechtsbuiten speelde in Ecuador bij Club Deportivo El Nacional, totdat Vitesse hem in juli 2011 overnam. Vervolgens stond hij vijf seizoenen onder contract bij Vitesse en speelde in die vijf seizoenen ruim 100 wedstrijden voor de club uit Arnhem. Vorige zomer vertrok Ibarra naar Mexico en tekende een contract bij Club América. Daar staat hij momenteel onder contract tot juni 2019.

Albert Rusnák

Albert Rusnák kwam op jonge leeftijd terecht in de jeugdopleiding van Manchester City. Hij wist het bij de Engelse club te schoppen tot de senioren en werd verschillende keren uitgeleend. Eerst aan Oldham Athletic, vervolgens aan Birmingham City en in 2014 kwam hij terecht in Nederland toen hij een half jaar werd uitgeleend aan SC Cambuur. Begin 2015 nam FC Groningen de Slowaak definitief over van Manchester City en speelde vervolgens twee jaar bij de ‘Trots van het Noorden’. Sinds begin dit jaar speelt Rusnák bij de Amerikaanse voetbalclub Real Salt Lake.

