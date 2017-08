Vergeten spelers: Jurić, Kappelhof en Papadopulos

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Christian Eriksen, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Tomi Jurić

Tomi Jurić is zo iemand die in de Eredivisie speelde, maar momenteel in een minder bekende competitie speelt. Hij brak in 2010 door bij de Kroatische club NK Croatia Sesvete. In de zomer van 2011 maakte hij een binnenlandse transfer door naar NK Lokomotiva Zagreb te vertrekken. Via NK Inter Zaprešić kwam Jurić vervolgens terecht in Australië en stond daar onder contract bij Adelaide United en Western Sydney Wanderers FC. Van laatstgenoemde nam Roda JC hem in augustus 2015 over. Bij de club uit Kerkrade wist hij niet echt te overtuigen en vertrok na één seizoen naar zijn huidige club FC Luzern.

Johan Kappelhof

Verdediger Johan Kappelhof doorliet de jeugdopleiding van Ajax, maar speelde nooit een officiële wedstrijd voor de club uit Amsterdam. Hij maakte voorafgaand aan het seizoen 2011-2012 namelijk de overstap naar FC Groningen. Daar stond hij ruim vier en een half jaar onder contract en verliet de ‘

Trots van het Noorden’ toen voor een avontuur in Amerika. Daar staat hij momenteel tot december 2018 onder contract bij Chicago Fire.

Michal Papadopulos

Michal Papadopulos brak door bij FC Baník Ostrava. Door de Tsjechische club werd hij in het seizoen 2003-2004 verhuurd aan Arsenal FC. Na nog anderhalf jaar te zijn teruggekeerd bij FC Baník Ostrava, vertrok hij naar Bayer 04 Leverkusen. Ook door de Duitse club werd hij verhuurd, namelijk aan Energie Cottbus. Via FK Mladá Boleslav kwam hij vervolgens terecht bij sc Heerenveen. Daarna droeg hij nog het shirt van FK Zjemtsjoezjina Sotsji, FK Rostov, Zagłębie Lubin en momenteel van Piast Gliwice.

Foto’s: Pro Shots