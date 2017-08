Vergeten spelers: Ngombo, Sparv en Türüc

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Christian Eriksen, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Maecky Ngombo

Maecky Ngombo kwam in de zomer van 2015 terecht in de jeugd van Roda JC. Bij de club uit Kerkrade maakte hij vervolgens zijn debuut in het profvoetbal, maar Ngombo koos er vorige zomer voor om Nederland te verlaten. Hij vertrok namelijk naar Fortuna Düsseldorf. De Duitse club verhuurde hem een half jaar aan Milton Keynes Dons, maar momenteel speelt Ngombo weer gewoon bij Fortuna Düsseldorf.

Tim Sparv

Tim Sparv brak door bij de Engelse club Southampton FC, maar speelde nooit een officiële wedstrijd in het eerste elftal. In januari 2007 vertrok hij naar Halmstads BK. De Zweedse club verhuurde hem korte tijd aan VPS Vaasa. Begin 2010 kwam hij in de Eredivisie terecht. Hij tekende toen namelijk een contract bij FC Groningen. Bij de Trots van het Noorden speelde hij drie en een half jaar. Via Greuther Fürth kwam hij vervolgens terecht bij zijn huidige club FC Midtjylland.

Deniz Türüc

Ook Deniz Türüc heeft Nederland verruild voor het buitenland. Hij maakte in juli 2012 de overstap van de jeugd van De Graafschap naar Go Ahead Eagles. Bij de club uit Deventer speelde hij vervolgens drie seizoenen en koos er toen voor om naar het buitenland te gaan. Hij vertrok namelijk naar Turkije en tekende daar een contract bij Kayserispor. Daar staat hij momenteel nog steeds onder contract.

Foto’s: Pro Shots