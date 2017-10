Terugblik: vandaag zestien jaar geleden: Engeland Griekenland 2-2

In terugblik pakken we een speciale wedstrijd erbij die op deze dag gespeeld is. Vandaag zestien geleden was dat Engeland tegen Griekeland. In deze WK-kwalificatiewedstrijd had Engeland aan één punt genoeg om het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea te halen. Toen de officiële speeltijd erop zat stond Engeland met 1-2 achter, maar toen stond de aanvoerder op.

David Beckham kreeg een enorme golf van kritiek na het WK van 1998. Op dat WK kreeg hij een rode kaart nadat hij Diego Simeone een trap gaf in de, op strafschoppen, verloren kwartfinale. Beckham werd verweten zijn land in de steek te hebben gelaten en dat als hij geen rood gepakt had het land misschien wel had kunnen winnen.

Griekenland kwam tweemaal op voorsprong door Angelos Charisteas en Demis Nikolaidis. Ondertussen maakte Teddy Sheringham 1-2. Echter kreeg Engeland, in de allerlaatste seconden van de wedstrijd, nog één laatste kans om een gelijkspel uit het vuur te trekken. Beckham kreeg een vrije trap op ongeveer 25 meter van de goal en krulde deze voortreffelijk in het doel! Zo schoot David Beckham, de man die vier jaar daarvoor doodsbedreigingen kreeg, zijn land eigenhandig naar het WK.

Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd:

Foto: Pro Shots