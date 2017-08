Wist je dat?: Wesley Sneijder schold een scheidsrechter uit

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Wesley Sneijder ooit voormalig scheidsrechter Ruud Bossen uitmaakte voor ‘blinde tyfushond’? Dit deed de kleine middenvelder in de wedstrijd Sparta Rotterdam – Ajax, nadat Jeffrey Vlug een overtreding op hem had gemaakt. ‘’Ik vind dat niet schokkend. Als dat bestraft wordt met rood is dat heel zwaar bestraft. Ik zal dat aanvechten en heb daar een goed gevoel over’’, zei Sneijder later over het incident. Toch werd hij voor twee wedstrijden geschorst.

… Kiki Musampa de eerste Ajax-speler is die wist te scoren in de Arena? Hij scoorde op 21 augustus 1996 tegen NAC Breda de 1-0 en werd door dit doelpunt ook de matchwinner.

… de zus van Hulk ooit ontvoerd is? Angelica Aparecida Vieira werd voor het restaurant waar zij werkte in een auto getrokken en meegenomen. Een dag later werd ze enkele honderden meters van haar huis in de Braziliaanse stad Campina Grande vrijgelaten.

… Jonathan de Guzman geboren is in Canada? Hij is een de zoon van een Filipijnse vader en een Jamaicaanse moeder, maar groeide op in Toronto. Op twaalfjarige leeftijd vertrok de middenvelder met zijn ouders naar Rotterdam om in de jeugdopleiding van Feyenoord te gaan spelen.

… Zakaria El Azzouzi, Ashraf El Mahdioui en Samet Bulut als jeugdspelers werden opgepakt wegens mishandeling? Het drietal zou een agente in burger hebben mishandeld. Uiteindelijk was alleen El Mahdioui verdachte.

… Mateja Kežman de enige speler is die in drie verschillende edities van de Johan Cruijff Schaal wist te scoren? De Serviër vond het net in 2001, 2002 en 2003. Er zijn wel nog vier andere spelers die drie doelpunten wisten te maken in de Johan Cruijff Schaal, maar Jari Litmanen, Phillip Cocu, Jeremain Lens en Luuk de Jong scoorden slechts in twee verschillende edities van de Johan Cruijff Schaal.

… Borussia Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang twee broers heeft die ook profvoetballer zijn? Ook zij speelde ooit bij AC Milan, maar momenteel speelt Catilina Aubameyang in Gabon bij FC Sapins en zit William-Fils Aubameyang zonder werkgever. Pierre Aubameyang, de vader van het drietal, was ook profvoetballer.

… de Utrechtse amateurvereniging USV Elinkwijk veel profvoetballers heeft voortgebracht? Zo speelde onder anderen Gerald Vanenburg, Ibrahim Afellay, Kelvin Leerdam, Marco van Basten en Riechedly Bazoer bij de club uit de wijk Zuilen-Noord.

Foto: Pro Shots