Wist je dat?: Álvaro Negredo heeft een merkwaardig ritueel

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… alle spelers die na het kampioenschap van Leicester City bij de club bleven een BMW i8 cadeau kregen? Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van de club, kocht namelijk negentien blauwe i8’s en deed deze cadeau aan de spelers die de club trouw bleven.

… spits Harry Kane weggestuurd werd bij Arsenal FC? De Engelsman kwam via Watford FC op elf jarige leeftijd terecht bij Tottenham Hotspur en wist daar wél te overtuigen.

… Álvaro Negredo een raar ritueel heeft? Hij bewaard namelijk altijd zijn shirt als hij heeft gescoord en trekt deze de volgende wedstrijd weer aan. Hierdoor hoopt de Spanjaard dat hij opnieuw het net kan vinden.

… oud-profvoetballer Ricky van den Bergh 60 euro stal uit de kassa van de kantine van voetbalclub DHC? Van den Bergh nam een graai in de kassa omdat hij iemand het geld verschuldigd was. ‘’Ik weet ook dat er camera’s hangen. Ik wilde het geld later die dag gewoon terugbrengen’’, aldus de ex-prof. Van den Bergh werd aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten.

… Ivan Rakitić geboren is in Zwitserland? De middenvelder, die international is van Kroatië, kwam ter wereld in de Zwitserse plaats Möhlin. In zijn jeugdjaren speelde hij voor Zwitserland, maar koos er in 2007 toch voor om zijn internationale loopbaan voort te zetten bij de Kroatische ploeg.

… Everton-aanvaller Romelu Lukaku maar liefst vier talen kan spreken? De Belg beheerst de talen Nederlands, Engels, Frans en Spaans.

… Felix Kroos, de jongere broer van Toni Kroos, ook profvoetballer is? Het broertje van de Real Madrid-ster staat momenteel onder contract bij 1. FC Union Berlin. In het verleden speelde hij bij onder andere Hansa Rostock en Werder Bremen.

… Mathieu Flamini mede-eigenaar is van GF Biochemicals? Het bedrijf heeft voor een revolutie gezorgd in de energiewereld en heeft volgens de middenvelder een toekomstige marktwaarde van twintig miljard euro.

Foto: Pro Shots