Wist je dat?: Atlético Madrid-verdediger speelde ooit bij Ajax

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de bekende voetballers nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Paul Pogba alle spelers, trainers en medewerkers van Juventus een Rolex als afscheidscadeau gaf? Nadat Pogba de overstap van Juventus naar Manchester United had gemaakt reisde hij terug naar Turijn om afscheid te nemen van spelers en medewerkers. Dit deed hij door iedereen een duur horloge te geven.

… de broer van Juventus-aanvaller Gonzalo Higuaín ook profvoetballer is? Federico Higuaín, de oudere broer van Gonzalo, staat namelijk onder contract bij de Amerikaanse voetbalclub Columbus Crew. Hun vader Jorge Higuaín was ook profvoetballer. Hij speelde bij Stade Brestois.

… Ruben Schaken een zoontje heeft die in de Ajax-jeugd maar ook een zoontje heeft die in de Feyenoord-jeugd speelt? Beide zoontjes konden bij beide clubs blijven. Jerayno wilde echter per se naar Ajax en Kirayno wilde per se naar Feyenoord.

… Rajiv van la Parra zijn auto total loss reed tegen een boom? De aanvaller was met drank op gaan rijden maar verloor de macht over het stuur. Als straf moest Van la Parra van zijn toenmalige club sc Heerenveen een extra bijdrage leveren aan de maatschappelijke projecten van de club.

… Atlético Madrid-verdediger Filipe Luís bij Ajax heeft gespeeld? In het seizoen 2004-2005 werd hij voor een half jaar gehuurd van Figueirense FC. Hij moest op termijn zijn landgenoot Maxwell vervangen, maar kon nooit echt overtuigen in Amsterdam. Daarom werd zijn optie tot koop niet gelicht.

… Nigel de Jong zijn eigen autobedrijf opende? Het bedrijf van De Jong heeft onder meer een Lamborghini, Bentley, Ferrari en Maserati’s op voorraad. Voetballers Mesut Özil, Lukas Podolski en Eljero Elia deden al eens een aankoop bij het bedrijf in Hamburg.

… PSV-spelers Davy Pröpper en Marco van Ginkel familie van elkaar zijn? Davy Pröpper heeft namelijk een relatie met de nicht van Marco van Ginkel. Daarnaast zijn de twee PSV’ers al van jongs af aan goede vrienden.

… Rafael van der Vaart in zijn jeugdjaren een fanatiek supporter van PSV was? Toen de middenvelder voor Ajax kwam te spelen veranderde dit in liefde voor Ajax. Van der Vaart was vooral PSV-fan omdat Romário in die tijd voor de club uit Eindhoven speelde.

