Wist je dat?: Leicester City-aanvaller stond dronken op het trainingsveld

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de bekende voetballers nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Rajiv van la Parra familie is van de broers Georginio en Giliano Wijnaldum? De drie voetballers hebben namelijk dezelfde vader en zijn dus halfbroers.

… doelman Remko Pasveer een maand de tand van Dries Mertens in zijn hoofd had? In de bekerfinale tussen PSV en Heracles Almelo kwamen de twee hard in botsing, waarbij Mertens gedeeltes van beide voortanden verloor. De doelman had één tand nog weken in zijn hoofd zitten.

… de Kroatische voetballer Ivica Olic ooit bestraft is voor het gokken op voetbalwedstrijden? Olic gokte op negen wedstrijden die gespeeld werden in de Tweede Bundesliga. De aanvaller werd voor twee duels geschorst en kreeg een boete van 20.000 euro.

… Jari Schuurman vernoemd is naar een oud-Ajacied? Schuurman, die momenteel door Feyenoord verhuurd wordt aan Willem II, is namelijk vernoemd naar de Fin Jari Litmanen.

… Éver Banega ooit is aangereden door zijn eigen auto? De middenvelder wilde zijn auto even voltanken maar vergat iets belangrijks: de handrem. Zijn auto reed over zijn voet waardoor Banega zes maanden uit de roulatie lag.

… knipoog-Kroaat Domagoj Vida een boete van 100.000 euro kreeg voor het drinken van een biertje? Hij opende een biertje toen hij met zijn club Dinamo Zagreb onderweg was met de spelersbus. Coach Ante Cacic ontplofte van woede en zette Vida uit de bus. Een dag later kreeg hij ook nog eens een boete van 100.000 euro.

… Jamie Vardy dronken op de training verscheen? Ondanks dat hij momenteel zijn klasse wel heeft bewezen, had hij de nodige moeite om zich aan te passen bij Leicester City. Na zijn overstap van Fleetwood Town stond de aanvaller namelijk eens dronken op het trainingsveld.

… Ajax-doelman Diederik Boer maar negen vingers heeft? Boer verloor een vinger in zijn kindertijd. Hij wilde een bal van het dak van zijn school halen, maar bezeerde zich aan spijlen die aan het dak waren bevestigd.

Foto: Pro Shots