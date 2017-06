Wist je dat?: Ronaldo kocht een privéjet ten waarde van 19 miljoen euro

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… de broer van Wayne Rooney ook profvoetballer is? John Rooney speelde in het verleden bij clubs als Orlando City SC, FC Barnsley en FC Bury. Momenteel staat de 26-jarige middenvelder onder contract bij Wrexham AFC.

… Tobias Sana ooit een cornervlag in het publiek gooide? De oud-aanvaller van Ajax, die nu onder contract staat bij Malmö FF, deed dit op bezoek bij IFK Göteberg. Het publiek gooide vuurwerk in zijn richting en Sana reageerde door een cornervlag richting het publiek te werpen.

… Feyenoord-verdediger Terence Kongolo geboren is in Zwitserland? Hij kwam namelijk ter wereld in de Zwitserse plaats Fribourg.

… het eerste contract van Lionel Messi bij FC Barcelona werd getekend op een servet? De vader van Lionel Messi dreigde om FC Barcelona de rug toe te keren als er niet snel een contract aangeboden zou worden. Charly Rexach, de toenmalige sportief directeur van FC Barcelona, handelde snel en gebruikte een servet in een restaurant als contract.

… Fernando Ricksen ooit zijn teamgenoot een klap heeft verkocht? De Limburger deed dit in zijn tijd bij Zenit Sint-Petersburg. In de 81ste minuut kreeg hij het aan de stok met Vladislav Radimov en gaf hem een klap.

… Ronaldo een privéjet ten waarde van 19 miljoen euro heeft? Het vliegtuigje heeft verschillende kamers, twee badkamers, internet, telefoon, een oven en verschillende entertainment systems. In totaal kunnen er tien personen vervoerd worden.

… Max Kruse een aardig potje kan pokeren? De Duitser nam deel aan de World Series of Poker 2014. Daarnaast won hij bij een ander toernooi maar liefst $36.494,-.

… De Italiaanse aanvaller Mario Balotelli ooit zijn eigen huis in brand stak? Hij had samen met een paar vrienden vuurwerk afgestoken in de badkamer en een aantal handdoeken zou daarbij in brand zijn gevlogen.

Foto: Pro Shots