Ze zijn er weer! Speelschema posters WK Vrouwen 2019 Frankrijk. Bestel ze op WK.nl en laat zien dat jouw bedrijf achter onze oranje leeuwinnen staat.

Speelschema posters WK 2019 Frankrijk

De Speelschema posters voor WK 2019 in Frankrijk bestaan uit een aantal speelschema’s op A3 of A2 formaat die wij voor uw bedrijf uniek opmaken met uw logo en of slogan gedrukt op de poster. U heeft op deze manier een zeer betaalbaar en uniek relatiegeschenk waarmee uw bedrijf op een leuke manier onder de aandacht staat bij uw klant gedurende de periode voor en tijdens het WK voetbal in Parijs.

Speelschema WK 2019 Frankrijk

Het Speelschema WK 2019 in Frankrijk is al enige tijd bekend natuurlijk. U kunt het vinden via deze link.

Bekijk de afbeelding hieronder om een goed beeld te krijgen van de poster. Uw bedrijfsnaam, logo en of slogan kan linksonder geplaatst worden op de poster.

Bestellen op WK.nl

Uw speelschema posters kunt u gemakkelijk bestellen op WK.nl. Na uw bestelling vragen wij u uw logo in zo’n hoog mogelijke resolutie naar ons te mailen. We vragen u ook welke andere tekst of uiting u graag op de poster wilt hebben. Wij maken vervolgens de poster voor u op en bieden u die ter goedkeuring aan. Na uw goedkeuring drukken wij de posters en worden ze naar u opgestuurd.