12 augustus, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 12 augustus en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Klaas-Jan Huntelaar

Voor Klaas-Jan Huntelaar is 12 augustus een speciale dag. Hij is namelijk geboren op 12 augustus 1983en viert vandaag dus zijn 34ste verjaardag. Hij de loopbaan van de Ajax-aanvaller er tot op heden uitziet weten de meeste mensen wel. In Nederland speelde hij bij PSV, De Graafschap (huur), AGOVV (huur), sc Heerenveen en Ajax. Vervolgens speelde hij bij Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. Sinds dit seizoen is hij terug bij Ajax.

Mario Balotelli

Ook Mario Balotelli is geboren op 12 augustus. De Italiaan viert vandaag zijn 27ste verjaardag. Balotelli brak door bij AC Lumezzane en maakte in de zomer van 2006 de overstap naar Internazionale. Vervolgens wisselde de aanvaller tussen clubs uit de Premier League en de Serie A. Hij speelde namelijk nog bij Manchester City, AC Milan, Liverpool, en opnieuw AC Milan (huur). Sinds vorige zomer speelt hij bij het Franse OGC Nice.

PSV

Vandaag precies 16 jaar geleden won PSV de Johan Cruijff Schaal. Via doelpunten van Mateja Kežman en Arnold Bruggink kwam PSV al snel op 2-0. Chris De Witte bracht de spanning terug door de 2-1 te maken. Dennis Rommedahl wist echter de voorsprong weer uit te breiden, 3-1. Vlak voor tijd maakte Björn van der Doelen de 3-2, maar omdat er daarna niet meer gescoord werd won PSV.

Wesley Sneijder

Vandaag in 2007 tekende Wesley Sneijder een vijfjarig contract bij Real Madrid. ‘De Koninklijke’ namen de middenvelder voor 27 miljoen euro over van Ajax. Zijn verblijf in Madrid werd echter niet wat hij ervan gehoopt had. Na twee seizoenen maakte hij de overstap naar de Italiaanse club Internazionale.

Willem II

De Tilburgse voetbalclub Willem II werd opgericht op 12 augustus 1896. Sinds de oprichting van Willem II won de club drie keer het landskampioenschap, twee keer de KNVB Beker en drie keer de Eerste divisie.

Foto: Pro Shots