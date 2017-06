12 juni, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 12 juni en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Australisch voetbalelftal

Op 12 juni 2006 boekte Australië zijn eerste overwinning ooit op een WK. Onder leiding van de Nederlandse coach Guus Hiddink won het land met 3-1 van Japan. De Japanners kwamen via een doelpunt van Shunsuke Nakamura op een 0-1 voorsprong, maar in de slotfase wist Australië toch nog de drie punten te pakken. Tim Cahill boog door twee keer te scoren de 0-1 achterstand om in een 2-1 voorsprong. In de blessuretijd besliste John Aloisi de wedstrijd door de 3-1 te maken.

Diego Milito

Diego Milito wordt vandaag 38 jaar oud. De Argentijn begon zijn loopbaan in zijn geboorteland bij Racing Club. In 2004 maakte hij de overstap naar Europa en tekende een contract bij Genoa CFC. In het seizoen 2005-2006 werd hij verhuurd aan Real Zaragoza en stapte vervolgens definitief over naar de Spaanse club. Na één seizoen te zijn teruggekeerd bij zijn oude club Genoa CFC, maakte hij in de zomer van 2009 de overstap naar Internazionale. Medio 2014 ging hij terug naar Racing Club. In juli 2016 besloot hij een einde te maken aan zijn profcarrière.

Ivica Vastić

Op 12 juni 2008 werd Ivica Vastić die oudste speler die wist te scoren op een EK. De speler van Oostenrijk schoot in de blessuretijd vanaf elf meter raak tegen Polen en was op dat moment 38 jaar en 257 dagen oud. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Roger Guerreiro had namelijk eerder Polen op een 0-1 voorsprong gezet.

Melbourne City FC

Het is vandaag precies acht jaar geleden dat de Australische voetbalclub Melbourne City FC is opgericht. Tot medio 2014 was de clubnaam Melbourne Heart FC, maar die werd toen veranderd.

Er stonden tot op heden al een aantal Nederlanders onder contract bij de club. Zo was John van ’t Schip er jarenlang trainer. Als speler hebben onder meer de Nederlanders Orlando Engelaar, Gerald Sibon en Rob Wielaert de club vertegenwoordigd.

Philippe Coutinho

Net als Diego Milito is ook Philippe Coutinho vandaag jarig. De Braziliaan viert vandaag zijn 25ste verjaardag. Hij begon zijn profcarrière bij Vasco da Gama en maakte in juli 2010 de overstap naar Internazionale. De Italiaanse club verhuurde hem een half jaar aan RCD Espanyol. Begin 2013 stapte hij over naar zijn huidige club Liverpool FC. Daar staat hij momenteel onder contract tot juni 2022.

Foto: Pro Shots