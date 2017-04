13 april, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 13 april en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Benfica – Bayern München

Precies één jaar geleden stond in de kwartfinale van de Champions League de wedstrijd tussen Benfica en Bayern München op het programma. Acht dagen eerder werd de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen door Bayern München. Een gelijkspel was in de tweede wedstrijd dus genoeg voor de Duitse club. Door een doelpunt van Raúl Jiménez kwam Benfica op 1-0. Arturo Vidal en Thomas Müller wisten voor Bayern München te scoren en de bezoekers op een geruststellende voorsprong te zetten. Talisca wist nog de 2-2 te maken maar dit kon de Portugese club niet meer helpen. Bayern München ging door naar de halve finale. De Duitse club werd daar uitgeschakeld door Atlético Madrid.

Brand in de Euroborg

Op 13 april 2008 brak er in de Euroborg een brand uit op de Noordtribune. Voor de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax was er een sfeeractie georganiseerd die bestond uit het werpen van toiletrollen. Enkele toiletrollen vatte vlam en door de wind verplaatste de brand zich naar de tribune. Er waren maar liefst 28 mensen die met klachten naar het ziekenhuis moesten. Later werd de oorzaak van de rand bekend. Een man had namelijk een brandende toiletrol gegooid.

Claudio Bravo

De Chileense doelman Claudio Bravo werd op 13 april 1983 geboren in Buin. Hij begon zijn carrière bij de club Colo-Colo. Naar drie en een half jaar bij de Chileense club tekende hij een contract bij Real Sociedad. Bravo speelde ruim zeven seizoenen bij de club voordat hij in juni 2014 voor 12 miljoen euro overstapte naar FC Barcelona. Met FC Barcelona won hij onder andere de Champions League, Primera División en de Copa del Rey. Sinds augustus 2016 staat de doelman onder contract bij Manchester City. Hij maakte in september zijn debuut in de wedstrijd tegen Manchester United.

FC Zwolle

Op 13 april 2012 werd FC Zwolle kampioen en promoveerde naar de Eredivisie. FC Zwolle speelde met 0-0 gelijk tegen FC Eindhoven, maar doordat Sparta Rotterdam niet verder kwam dan 1-1 bij Almere City werd de club uit Zwolle kampioen van de Jupiler League. Sinds de promotie in 2012 speelt de club al vijf seizoenen onafgebroken in de Eredivisie. Tijdens de kampioenshuldiging van de selectie, op zaterdag 14 april 2012, werd bekendgemaakt dat FC Zwolle vanaf het seizoen 2012/2013 weer PEC Zwolle zou gaan heten.

PSV – Feyenoord

Vandaag precies drie jaar geleden wist Feyenoord te winnen bij PSV. Via een kopbal van verdediger Joris Mathijsen kwam Feyenoord op een 0-1 voorsprong. In de 76e minuut wist opnieuw een verdediger van Feyenoord het net te vinden. Het was namelijk Daryl Janmaat die met een prachtig schot de 0-2 binnen schoot en de wedstrijd besliste. Uiteindelijk zou Ajax dat seizoen er met de landstitel vandoor gaan. Feyenoord moest het doen met een tweede plaats en PSV eindigde achter FC Twente als vierde.

