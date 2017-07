13 juli, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 13 juli en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Craig Bellamy

Ex-profvoetballer Craig Bellamy wordt vandaag 38 jaar oud. Hij begon zijn profcarrière bij Norwich City en speelde vervolgens bij veel verschillende clubs. Zo stond hij onder meer onder contract bij Newcastle United, Liverpool, West Ham United en Manchester City. Hij beëindigde zijn profcarrière in 2014 op 34-jarige leeftijd bij Cardiff City FC.

Duits voetbalelftal

Precies drie jaar geleden stond de finale van het wereldkampioenschap voetbal 2014 op het programma. In die finale streden Duitsland en Argentinië voor de winst. Duitsland had de finale bereikt door in de halve finale Brazilië met 1-7 af te slachten. Argentinië had daar in tegen meer moeite in de halve finale. Het Zuid-Amerikaanse land won na strafschoppen met 2-4 van Nederland. Ook in de finale duurde het lang voordat er een winnaar kwam. Het was Mario Götze die de wedstrijd in de verlening besliste in Duits voordeel en het Europese land na de vierde wereldtitel in de geschiedenis schoot.

Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa viert vandaag zijn 32ste verjaardag. De doelman, die in 2003 doorbrak bij de Mexicaanse voetbalclub Club America, tekende in 2011 een contract bij AC Ajaccio. Daar stond hij vervolgens drie seizoenen onder contract. Medio 2014 verruilde hij Frankrijk voor Spanje en ging spelen bij Malaga CF. Door de club werd hij afgelopen seizoen verhuurd aan Granada CF. Een paar dagen geleden werd bekend dat Ochoa zijn carrière vervolgt bij Standard Luik.

Nederlands voetbalelftal

Op 13 juli 2010, twee dagen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal 2010, werd het Nederlands elftal en de staf van het Nederlands elftal toegejuicht in Amsterdam bij een ereronde in een rondvaartboot. De rondvaart was voorafgaand aan de huldiging op het Museumplein en stond in het teken van het behalen van de tweede plaats op het wereldkampioenschap voetbal 2010.

Wereldkampioenschap voetbal

13 juli 1930 begon het eerste wereldkampioenschap voetbal in Uruguay. Die dag stonden er twee wedstrijden op het programma, namelijk Frankrijk – Mexico en Verenigde Staten – Paraguay. Lucien Laurent werd de eerste doelpuntenmaker op een WK. Hij zette Frankrijk namelijk in de negentiende minuut op een 1-0 voorsprong.

