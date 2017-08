14 augustus, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 14 augustus en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Amsterdam Arena

De Amsterdam Arena is vandaag precies 21 jaar de thuisbasis van Ajax. Het stadion werd namelijk geopend op 14 augustus 1996. De bouw van het stadion, dat met 54.033 zitplaatsen het grootste stadion van Nederland is, kostte 96 miljoen euro. In 2020 is de Arena een van de speelstadions voor het EK.

Betaald voetbal

Vandaag in 1954 werd de eerste wedstrijd in het betaald voetbal in Nederland gespeeld. Het ging om een vriendschappelijke wedstrijd tussen Alkmaar ’54 en Sportclub Venlo. Alkmaar ’54-aanvaller Klaas Smit was de eerste doelpuntenmaker en scoorde hiermee het eerste doelpunt in het betaald voetbal in Nederland. Uiteindelijk won de Alkmaarse club de wedstrijd met 3-0.

Feyenoord

Op 14 augustus 1991 won Feyenoord de Nederlandse Supercup ten koste van PSV. Na tien minuten bracht de Roemeen Marian Damaschin de Rotterdamse club op een 0-1 voorsprong. John de Wolf moest het veld in de 53ste minuut verlaten, wegens een rode kaart. Ook PSV moest de wedstrijd afmaken met tien man. Jerry de Jong kreeg namelijk zestien minuten voor tijd een rode kaart. Omdat er maar één keer gescoord werd, won Feyenoord de wedstrijd.

Giorgio Chiellini

Juventus-verdediger Giorgio Chiellini wordt vandaag 33 jaar oud. De Italiaan brak in 2000 door bij AS Livorno Calcio en speelde daar vier jaar in het eerste elftal. In de zomer van 2004 nam ACF Fiorentina hem over. Daar speelde hij slechts één seizoen en vertrok toen naar Turijn, om bij Juventus te gaan spelen. Bij de ‘Oude Dame’ staat hij momenteel tot juni 2018 onder contract.

Morten Olsen

Ook Morten Olsen is geboren op 14 augustus. De Deen wordt vandaag 68 jaar oud. Als speler kwam hij uit voor Vordingborg IF, Boldklubben 1901, Cercle Brugge, RWDM, RSC Anderlecht en 1. FC Köln. Daarnaast speelde hij maar liefst 102 interlands voor Denemarken, waarin de verdediger vier keer het net vond. Bij Brøndby IF, 1. FC Köln, AFC Ajax en het nationale elftal van Denemarken was hij vervolgens trainer.

Foto: Pro Shots