18 april, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 18 april en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Chelsea – FC Barcelona

Op 18 april 2012 streden Chelsea en FC Barcelona tegen elkaar in de halve finale van de Champions League. Didier Drogba maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij schoot Chelsea vlak voor rust namelijk naar de 1-0 overwinning. Omdat de return in 2-2 eindigde ging Chelsea naar de finale. Chelsea wist in de finale Bayern München na strafschoppen te verslaan.

Donny van de Beek

Ajax-speler Donny van de Beek viert vandaag zijn twintigste verjaardag. De middenvelder stapte in 2008 over van Veensche Boys naar de jeugd van Ajax. Hij maakte zijn debuut voor het eerste elftal van Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Celtic. Momenteel speelt van de Beek geregeld in het eerste elftal van Ajax.

Guyon Fernandez

Guyon Fernandez werd geboren op 18 april 1986. Hij debuteerde in het profvoetbal bij ADO Den Haag. Na twee seizoenen bij de club uit Den Haag vertrok Fernandez naar Excelsior. Mede door zijn vele doelpunten verdiende de aanvaller een transfer naar stadsgenoot Feyenoord, maar hier kon Fernandez nooit echt overtuigen. Hij speelde slechts 27 wedstrijden in twee seizoenen en werd in het seizoen 2013-2014 verhuurd aan PEC Zwolle. Een seizoen later vertrok hij definitief bij Feyenoord en ging spelen bij NAC Breda. Via avonturen bij het Australische Perth Glory en het Oekraïense Stal Dniprodzerzjynsk kwam hij terecht bij zijn oude werkgever ADO Den Haag. Daar staat Fernandez momenteel nog steeds onder contract.

PSV Kampioen

Op 18 april 2015 speelde PSV de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen. Luuk de Jong zette de Eindhovenaren in de derde minuut op een 1-0 voorsprong. Memphis Depay verdubbelde in de 23ste minuut de voorsprong door de 2-0 te maken. Joey van den Berg bracht de spanning vier minuten later terug door de 2-1 te maken. Vlak voor rust wist Luuk de Jong zijn tweede treffer te maken, 3-1. In de slotfase zette Luciano Narsingh de 4-1 eindstand op het scorebord. Door de overwinning werd PSV voor de 22ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland.

Wojciech Szczęsny

Ook Wojciech Szczęsny werd geboren op 18 april en viert vandaag zijn 27ste verjaardag. De doelman kwam in 2006 terecht in de jeugd van Arsenal en wist in 2007 door te breken. Hij stond tot 2015 onder contract bij de club uit Londen, maar werd in het seizoen 2009-2010 verhuurd vaan Brentford. Momenteel wordt hij voor het tweede seizoen op rij verhuurd aan AS Roma.

